Coffee Daily Limit : 1,2,4 या 5 कप, जानिए दिनभर में कितना कप कॉफी पीना सही

Coffee Daily Limit : आजकल कॉफी पीना लोगों की सिर्फ आदत नहीं बल्कि एनर्जी बूस्ट का जरिया भी बन चुका है। सुबह ऑफिस जाते वक्त, काम के बीच थकान मिटाने के लिए या रात भर पढ़ाई करने वालों के लिए कॉफी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी में मौजूदा कैफीन ज्यादा मात्रा में शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितनी कॉफी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है।