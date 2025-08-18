Patrika LogoSwitch to English

Coffee Daily Limit : 1,2,4 या 5 कप, जानिए दिनभर में कितना कप कॉफी पीना सही

Coffee Daily Limit : क्या कॉफी ज्यादा पीना सेहत के लिए हानिकारक है? जानिए दिनभर में कितने कप कॉफी पीना सुरक्षित है, ज्यादा कैफीन लेने से होने वाले नुकसान और सही मात्रा क्या होनी चाहिए। सही बैलेंस बनाकर आप कॉफी का मजा भी ले सकते हैं और सेहत भी सुरक्षित रख सकते हैं।

Aug 18, 2025

Coffee Daily Limit
Coffee Daily Limit (photo- freepik)

Coffee Daily Limit : आजकल कॉफी पीना लोगों की सिर्फ आदत नहीं बल्कि एनर्जी बूस्ट का जरिया भी बन चुका है। सुबह ऑफिस जाते वक्त, काम के बीच थकान मिटाने के लिए या रात भर पढ़ाई करने वालों के लिए कॉफी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी में मौजूदा कैफीन ज्यादा मात्रा में शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितनी कॉफी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है।

कितनी कॉफी सही है?

आमतौर पर, कॉफी के 1 कप (लगभग 8 औंस) में 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क के लिए दिनभर में 400 मिलीग्राम कैफीन तक सुरक्षित माना जाता है। यानी आप दिन में लगभग 4–5 कप कॉफी आराम से पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये लिमिट हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी को 2 कप पीकर ही नींद उड़ जाती है, तो कोई 4 कप तक भी आराम से ले लेता है।

सही बैलेंस क्या है?

  • अगर आप कैफीन सेंसेटिव हैं, तो 2 कप कॉफी (200 mg) तक ही लें।
  • एकदम से ज्यादा कॉफी पीने से बचें।
  • शाम के बाद कॉफी न लें, वरना नींद खराब होगी।
  • एनर्जी ड्रिंक और कॉफी साथ में लेने से बचें।

ज्यादा कॉफी पीने से क्या हो सकता है?

अगर आप कैफीन की जरूरत से ज्यादा मात्रा ले लेते हैं, तो शरीर तुरंत रिएक्ट करने लगता है। इसके कुछ आम लक्षण हैं –

  • दिल की धड़कन तेज होना
  • ब्लड प्रेशर बढ़ना
  • नींद न आना (अनिद्रा)
  • चिंता और घबराहट महसूस होना
  • पेट दर्द या एसिडिटी
  • सिरदर्द और चक्कर आना
  • ज्यादा कैफीन से दौरे (seizures) जैसे गंभीर लक्षण भी हो सकते हैं।

एनर्जी ड्रिंक बनाम कॉफी

आजकल लोग एनर्जी ड्रिंक भी बहुत पीते हैं, जिनमें कॉफी से कहीं ज्यादा कैफीन हो सकता है। जैसे कुछ ब्रांड्स में सिर्फ 16 औंस ड्रिंक में ही 300 मिलीग्राम तक कैफीन मौजूद होता है। यानी एक ड्रिंक में ही आपकी आधी दिन की लिमिट पूरी हो सकती है। ऐसे में एनर्जी ड्रिंक और कॉफी दोनों साथ लेने से कैफीन का लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है।

Published on:

18 Aug 2025 04:46 pm

Coffee Daily Limit : 1,2,4 या 5 कप, जानिए दिनभर में कितना कप कॉफी पीना सही

