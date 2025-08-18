Coffee Daily Limit : 1,2,4 या 5 कप, जानिए दिनभर में कितना कप कॉफी पीना सही

Coffee Daily Limit : आजकल कॉफी पीना लोगों की सिर्फ आदत नहीं बल्कि एनर्जी बूस्ट का जरिया भी बन चुका है। सुबह ऑफिस जाते वक्त, काम के बीच थकान मिटाने के लिए या रात भर पढ़ाई करने वालों के लिए कॉफी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कॉफी में मौजूदा कैफीन ज्यादा मात्रा में शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितनी कॉफी पीना फायदेमंद साबित हो सकता है।
आमतौर पर, कॉफी के 1 कप (लगभग 8 औंस) में 80 से 100 मिलीग्राम कैफीन होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक स्वस्थ वयस्क के लिए दिनभर में 400 मिलीग्राम कैफीन तक सुरक्षित माना जाता है। यानी आप दिन में लगभग 4–5 कप कॉफी आराम से पी सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये लिमिट हर किसी के लिए अलग हो सकती है। किसी को 2 कप पीकर ही नींद उड़ जाती है, तो कोई 4 कप तक भी आराम से ले लेता है।
अगर आप कैफीन की जरूरत से ज्यादा मात्रा ले लेते हैं, तो शरीर तुरंत रिएक्ट करने लगता है। इसके कुछ आम लक्षण हैं –
आजकल लोग एनर्जी ड्रिंक भी बहुत पीते हैं, जिनमें कॉफी से कहीं ज्यादा कैफीन हो सकता है। जैसे कुछ ब्रांड्स में सिर्फ 16 औंस ड्रिंक में ही 300 मिलीग्राम तक कैफीन मौजूद होता है। यानी एक ड्रिंक में ही आपकी आधी दिन की लिमिट पूरी हो सकती है। ऐसे में एनर्जी ड्रिंक और कॉफी दोनों साथ लेने से कैफीन का लेवल बहुत ज्यादा हो सकता है।