Superfoods for Energy: कॉफी और माचा भूल जाइए, ये सस्ती चीज है असली एनर्जी बूस्टर!

Superfoods for Energy: आजकल की भागदौड़ भरी ज‍िदंगी में जब भी एनर्जी की बात आती है तो लोग सबसे पहले कॉफी या जापानी माचा पीते हैं। कॉफी हमें तुरंत एनर्जी देती है। लेकिन इसके बाद थकान और बेचैनी भी हो सकती है। माचा फोकस और शांति तो देता है, लेकिन यह महंगा होता है और हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। ऐसे में एक सस्ती और असरदार चीज आपको बताने वाले हैं, जो आपको तुरंत एनर्जी देगी और ये दोनों के मुकाबले सस्ती भी है।