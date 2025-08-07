Night Coffee Effects: रात को कॉफी पीना महिलाओं के लिए खतरनाक! नई रिसर्च में खुलासा

शोध में यह पाया गया कि दिन के मुकाबले रात में कैफीन लेने के बाद मक्खियों का बर्ताव बदल गया। आमतौर पर जब उन पर तेज हवा छोड़ी जाती है तो वो रुक जाती हैं, लेकिन जो मक्खियां रात में कैफीन ले चुकी थीं, वो बिना डरे उड़ती रहीं, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मेल और फीमेल दोनों को बराबर कैफीन दी गई थी, लेकिन फीमेल मक्खियों में ये असर अधिक देखा गया।