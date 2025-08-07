Night Coffee Effects: रात को कॉफी पीना महिलाओं के लिए खतरनाक! नई रिसर्च में खुलासा

Night Coffee Effects: कॉफी एक ऐसी ड्रिंक है जिसे दुनियाभर में लोग थकान भगाने और खुद को एक्टिव रखने के लिए पीते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही कॉफी अगर रात को पी जाए, तो खासकर महिलाओं के लिए यह मुश्किलें बढ़ा सकती है? हाल ही में एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है कि रात में कॉफी पीने से महिलाओं में आवेगी व्यवहार (impulsive behaviour) बढ़ सकता है।
ये रिसर्च अमेरिका की University of Texas at El Paso (UTEP) के बायोलॉजिस्ट्स ने की है। ये स्टडी खास तौर पर नर्सों, डॉक्टरों, आर्मी पर्सनल और उन लोगों के लिए अहम मानी जा रही है, जो शिफ्ट में काम करते हैं और रात में जागते हैं। स्टडी को 'iScience' नाम की साइंस जर्नल में पब्लिश किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों ने फ्रूट फ्लाई पर टेस्ट किया, क्योंकि इनका जेनेटिक सिस्टम इंसानों से काफी मिलता-जुलता है।
शोध में यह पाया गया कि दिन के मुकाबले रात में कैफीन लेने के बाद मक्खियों का बर्ताव बदल गया। आमतौर पर जब उन पर तेज हवा छोड़ी जाती है तो वो रुक जाती हैं, लेकिन जो मक्खियां रात में कैफीन ले चुकी थीं, वो बिना डरे उड़ती रहीं, और सबसे दिलचस्प बात ये थी कि मेल और फीमेल दोनों को बराबर कैफीन दी गई थी, लेकिन फीमेल मक्खियों में ये असर अधिक देखा गया।
वहीं, इस मामले में प्रोफेसर क्यूंग-एन हान ने बताया कि इंसानों जैसे हार्मोन मक्खियों में नहीं होते, तो ये फर्क शायद उनके जीन या शरीर की बनावट की वजह से हो सकता है। ये स्टडी हमें ये समझने में मदद कर सकती है कि रात के समय कैफीन हमारे शरीर पर कैसे अलग-अलग असर डालता है, खासकर महिलाओं पर।