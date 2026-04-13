नागिन ही नहीं, कौवे भी लेते हैं बदला! इनसे पंगा मतलब खानदानी दुश्मनी, 17 साल तक नहीं भूलते ये चेहरा

इंस्टाग्राम चैनल @jungle_speak_by_aarzoo पर शेयर किए गए एक वीडियो के अनुसार, University of Washington के एक एक्सपेरिमेंट में यह साबित हो चुका है कि कौवों की याददाश्त काफी अच्छी होती है। वैज्ञानिकों ने एक खास मास्क पहनकर कुछ कौवों को ट्रैप किया। सालों बाद भी, जब कोई वह मास्क पहनकर बाहर निकलता, तो कौवे उसे पहचान लेते और उस पर चिल्लाना या हमला करना शुरू कर देते। सबसे हैरान करने वाला बात ये थी कि जिन कौवों को कभी पकड़ा ही नहीं गया था, वे भी उस चेहरे पर हमला करने लगे। इसका सीधा मतलब है कि कौवे आपस में बहुत बातें करते हैं और सोशल लेवल पर जानकारी शेयर करते हैं कि कौन सा इंसान उनके लिए खतरा है।