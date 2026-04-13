मैथिली नववर्ष जुड़ शीतल: आखिर क्यों इस दिन सिर पर पानी डालकर दिया जाता है आशीर्वाद?



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम चैनल @qisse.hazaar पर Anamika Kumari द्वारा शेयर वीडियो के अनुसार, जुड़ शीतल की सबसे खास बात है इस दिन पानी से आशीर्वाद देना। इस दिन घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो सुबह-सुबह उठकर बच्चों और छोटों के सिर पर बासी पानी यानी रात भर लोटे या कलश में रखे गए पानी को छिड़कते हैं। बड़े-बुजुर्ग जब पानी डालते हैं, तो वो असल में दुआ देते हैं कि जैसे यह पानी ठंडा है, वैसे ही तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी लाइफ और तुम्हारी सेहत हमेशा शांत और ठंडी बनी रहे। गर्मी के मौसम में होने वाली बीमारियों और गुस्से से तुम बचे रहो। वहीं गांवों में लोग खेतों, पशुओं और पेड़-पौधों पर भी पानी डालते हैं। जानकारी के लिए बता दें, "जुड़" का मतलब होता है जुड़ना या ठंडा होना और "शीतल" का मतलब है ठंडक।