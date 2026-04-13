Asha Bhosle Facts : आशा भोसले की लंबी उम्र के ‘सीक्रेट्स’, खुद को 19 की मानती थीं, जानिए कैसे खुद को रखी थीं फिट

Asha Bhosle Facts : भारतीय संगीत की शुमार सिंगर आशा भोसले का निधन 92 की उम्र (Asha Bhosle Death) में रविवार को हुआ। हिंदी प्लेबैक सिंगिंग में आशा को हमेशा याद किया जाएगा। हर रंग के गानों को अपने आवाजों से संजोने वाली आशा को ना केवल गाना बल्कि कुकिंग भी शौकीन थीं। 92 की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली आशा ने कई इंटरव्यू में बताया था कि वो कैसे खुद को फिट रखती थीं।