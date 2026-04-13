हवा में झूलते बांस के पुल और सीधी खड़ी चट्टानें! क्या आपमें है दम मेघालय के इस ट्रेक के आखिरी छोर तक पहुंचने का?

Mawryngkhang Bamboo Trek Meghalaya: मेघालय का नाम सुनते ही दिमाग में सुंदर झरने, बादलों के बीच बसे खूबसूरत घर और ताजी हवाओं का ख्याल आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहां एक ऐसी जगह भी है जिसे इंडिया का सबसे डेंजरस ट्रेक माना जाता है। यह ट्रेक उन लोगों के लिए है जिन्हें खतरों से खेलने का शौक है। पहाड़ की सीधी खड़ी चट्टानों पर सिर्फ बांस और रस्सियों के सहारे चलना किसी एडवेंचर फिल्म जैसा महसूस होता है। अगर आपको ट्रैवलिंग के साथ एडवेंचर पसंद है, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम मेघालय के एक ऐसे हिडन ट्रेक के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसे एक्सप्लोर करने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा।