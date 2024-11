Deepika Padukone की बेटी Dua नाम में छिपा है ये रहस्य, बच्चों का नाम रखने के लिए आप भी आजमाएं

दुआ पादुकोण सिंह की फोटो यहां देखिए (Deepika Padukone Daughter Dua Photo) Deepika Padukone Daughter Dua Name Meaning दुआ पादुकोण सिंह नाम का अर्थ क्या है (Dua Padukone Singh Name Meaning) View this post on Instagram A post shared by F I L M Y G Y A N (@filmygyan) Dua Padukone Singh Name Meaning In Hindi: वैसे तो आप दीपिका पादुकोण की पोस्ट में ये देख ही चुके हैं कि वो लिखी हैं दुआ का मतलब प्रार्थना। मगर, सोशल मीडिया की थ्योरी की मानें तो DUA नाम में एक गहरा अर्थ भी छिपा है। हम एक बार उस बारे में भी जानेंगे। वैसे तो आप दीपिका पादुकोण की पोस्ट में ये देख ही चुके हैं कि वो लिखी हैं दुआ का मतलब प्रार्थना। मगर, सोशल मीडिया की थ्योरी की मानें तो DUA नाम में एक गहरा अर्थ भी छिपा है। हम एक बार उस बारे में भी जानेंगे।

D- Deepika

U- Ujjala

A- Anisha D+U+A में दीपिका पादुकोण का पूरा परिवार ही छिपा है। डी से दीपिका, यू से उजाला पादुकोण (दीपिका की माता) और ए से अनीशा (दीपिका की बहन)। इस तरह से सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि दुआ का मतलब ये भी है। ऐसे में कई लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि इसमें रणवीर सिंह कहां हैं?