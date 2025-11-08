Deepika Padukone Trainer Fitness Rules: जिम के बिना भी फिट रहना है? अपनाएं दीपिका पादुकोण की ट्रेनर के ये 3 गोल्डन रूल्स

Yasmin Karachiwala workout Tips|फोटो सोर्स – yasminkarachiwala/Instagram
Deepika Padukone Trainer Fitness Rules: अगर आपने कभी दीपिका पादुकोण की परफेक्ट बॉडी, आलिया भट्ट की स्ट्रॉन्ग कोर या कैटरीना कैफ का टोन्ड फिगर देखा है, तो जान लीजिए इनके पीछे हैं फिटनेस एक्सपर्ट यास्मीन कराचीवाला। भारत की मशहूर सेलिब्रिटी ट्रेनर यास्मीन ने हाल ही में फिटनेस इंडस्ट्री में अपने 30 साल पूरे किए और इस मौके पर उन्होंने अपने तीन सबसे बड़े फिटनेस सीक्रेट्स शेयर किए, जो खासतौर पर वजन कम करने वालों के लिए बहुत काम के हैं।
यास्मीन कराचीवाला फिटनेस करियर 1990 के दशक की शुरुआत में शुरू किया, जब फिटनेस इंडस्ट्री आज की तरह सोशल मीडिया से प्रभावित नहीं थी।सालों के सफर में उन्होंने फिटनेस की दुनिया में कई ट्रेंड्स आते-जाते देखे कभी एरोबिक्स और क्रैश डाइट्स का दौर, तो कभी फंक्शनल ट्रेनिंग और माइंडफुल वर्कआउट्स का चलन। लेकिन इन सबके बीच उनकी सोच हमेशा एक जैसी रही मजबूत बेस बनाना, हर छोटे बदलाव की सराहना करना, और शरीर को रिकवरी का पूरा समय देना।
यास्मिन बताती हैं कि सही फॉर्म और ताकत तब आती है जब आप अपने शरीर की चाल-ढाल और तकनीक को समझते हैं।
ज्यादातर एक्सरसाइज आप घर पर ही कर सकते हैं बस एक योगा मैट और थोड़ा ध्यान चाहिए।अगर नींव (foundation) कमजोर है, तो एडवांस वर्कआउट का कोई फायदा नहीं। इससे चोट लगने या रिजल्ट न मिलने का खतरा रहता है।इसलिए शुरुआती लोगों को चाहिए कि वे पॉश्चर, सांस और बॉडी अवेयरनेस पर ध्यान दें, बजाय सीधे कठिन एक्सरसाइज करने के।
यास्मिन कहती हैं, “हर दिन थोड़ा बेहतर होना ही असली फिटनेस है।”वो बताती हैं कि फिटनेस किसी और से तुलना करने का नहीं, बल्कि खुद से लगातार बेहतर बनने का सफर है।चाहे आप आज ज्यादा वजन उठा पाए हों या बस खराब दिन में भी वर्कआउट पूरा कर लिया ये सब प्रगति है।
छोटे बदलाव ही लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं। इसलिए कंसिस्टेंसी (लगातार प्रयास) पर ध्यान दें, न कि परफेक्शन पर।
यास्मिन बताती हैं कि मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर वर्कआउट के दौरान नहीं, बल्कि आराम के समय होती है।उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी के अनुसार रिकवरी का मतलब सिर्फ रेस्ट डे नहीं, बल्कि अच्छी नींद, स्ट्रेचिंग, पौष्टिक भोजन और मानसिक सुकून भी है।अगर शरीर को आराम नहीं देंगे, तो न केवल थकान बढ़ेगी बल्कि मोटिवेशन भी कम हो जाएगा।
