Deepika Padukone Trainer Fitness Rules: जिम के बिना भी फिट रहना है? अपनाएं दीपिका पादुकोण की ट्रेनर के ये 3 गोल्डन रूल्स

यास्मिन बताती हैं कि सही फॉर्म और ताकत तब आती है जब आप अपने शरीर की चाल-ढाल और तकनीक को समझते हैं।

ज्यादातर एक्सरसाइज आप घर पर ही कर सकते हैं बस एक योगा मैट और थोड़ा ध्यान चाहिए।अगर नींव (foundation) कमजोर है, तो एडवांस वर्कआउट का कोई फायदा नहीं। इससे चोट लगने या रिजल्ट न मिलने का खतरा रहता है।इसलिए शुरुआती लोगों को चाहिए कि वे पॉश्चर, सांस और बॉडी अवेयरनेस पर ध्यान दें, बजाय सीधे कठिन एक्सरसाइज करने के।