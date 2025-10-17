Patrika LogoSwitch to English

Dhanteras 2025 Wishes in Hindi : धन की वर्षा हो, लक्ष्मी का वास हो…धनतेरस पर अपनों को दें ये शुभकामनाएं, भेजें प्यारे कोट्स और संदेश

Dhanteras 2025 Wishes in Hindi : धनतेरस 2025 पर अपनों को भेजें शुभकामनाएं, कोट्स और हार्दिक विशेज़। मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की कृपा से जीवन में लाएं सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि। पढ़ें धनतेरस के सुंदर संदेश और प्रेरणादायक कोट्स।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 17, 2025

Dhanteras 2025 Wishes

Dhanteras 2025 Wishes (photo- gemini ai)

Happy Dhanteras 2025 Wishes in Hindi : धनतेरस दीपावली पर्व की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन भगवान धन्वंतरि, मां लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, उसके घर में कभी धन की कमी नहीं रहती और जीवन में स्वास्थ्य, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। इस खास मौके पर अपनों को शुभकामनाएं भेजना न सिर्फ परंपरा है बल्कि अपने प्रेम और आशीर्वाद को व्यक्त करने का सुंदर तरीका भी है।

धनतेरस के अवसर पर हर कोई अपने दोस्तों, परिवार और शुभचिंतकों को मैसेज, स्टेटस या कोट्स भेजकर खुशियां साझा करता है। आइए जानते हैं कुछ प्यारे और अर्थपूर्ण धनतेरस शुभकामना संदेश, कोट्स और विशेज़, जिन्हें आप सोशल मीडिया या व्हाट्सऐप पर भेज सकते हैं।

धनतेरस शुभकामना संदेश (Dhanteras Wishes in Hindi)

  • धनतेरस के इस पावन अवसर पर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि आपके घर धन, स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की वर्षा करें। शुभ धनतेरस!
  • आपके जीवन में धन की नहीं, खुशियों की बारिश हो… हर कदम पर सफलता आपके साथ हो। Happy Dhanteras!
  • दीपों की रौशनी से आपका घर जगमगाए, मां लक्ष्मी की कृपा से आपका जीवन खुशियों से भर जाए। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • धनतेरस की रात आए, खुशियों का उजाला लाए, मां लक्ष्मी आपके घर बस जाए! शुभ धनतेरस!
  • धन की देवी मां लक्ष्मी आपके द्वार आएं, सुख-शांति और समृद्धि का वरदान दें। Happy Dhanteras!

प्रेरणादायक कोट्स (Dhanteras Quotes)

  • “सच्चा धन वो नहीं जो तिजोरी में है, बल्कि वो है जो मन की शांति और प्रेम में बसता है।”
  • “धनतेरस पर सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, अच्छे कर्म भी कमाएं।”
  • “खुशियों की झिलमिलाहट, दीपों की जगमगाहट, धनतेरस लाए सौभाग्य की बरसात।”
  • “मां लक्ष्मी का आशीर्वाद, कुबेर देव की कृपा और भगवान धन्वंतरि का स्वास्थ्य। यही असली संपत्ति है।”

धनतेरस शुभकामनाएं स्टेटस (Dhanteras Status)

  • “आज दीप जलाएं खुशियों के, मिटाएं मन का अंधकार, मां लक्ष्मी का करें स्वागत। शुभ हो धनतेरस का त्योहार!”
  • “हर दीपक लाए खुशहाली, हर आरती से झूमे घर, धनतेरस लाए आपके जीवन में सुख का सागर भर!”

ये भी पढ़ें

Dhanteras 2025 : राशि अनुसार करें धनतेरस खरीदारी, जानिए इस साल किस चीज से हो सकती है धन वृद्धि
धर्म/ज्योतिष
Dhanteras 2025

