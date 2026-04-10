Dipika Kakar : कैंसर से डरी दीपिका की ब्लड रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने लगाई ये ‘पाबंदी’, डाइट में बदलाव

डॉ. राज ने बताया कि कैंसर की सर्जरी के बाद भी कैंसर होने के चांसेज रहते हैं। इसलिए, खानपान का ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि, लापरवाही के कारण ये दिक्कत फिर से हो सकती है। हमेशा ताजा खाना खाएं। फ्रिज में रखा भोजन करने से भी परहेज करना चाहिए। क्योंकि, इनमें लिवर को डैमेज करने वाले बैक्टीरिया (जैसे लिस्टेरिया या साल्मोनेला) पनप सकते हैं। इससे लिवर या किडनी की समस्या हो सकती है। इसलिए, आयुर्वेद में भी बासी भोजन को जहर जैसा बताया गया है।