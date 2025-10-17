Patrika LogoSwitch to English

Diwali Detox Drink : दिवाली के बाद डिटॉक्स कैसे करें: आयुर्वेदिक ड्रिंक से शरीर की शुद्धि के आसान उपाय

Diwali Detox Drink : दिवाली पर ज्यादा मिठाई खाने से पाचन बिगड़ गया? जानिए डॉ. महेंद्र प्रसाद से आयुर्वेदिक डिटॉक्स ड्रिंक के असरदार उपाय

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Dr. Mahendra Prasad

Oct 17, 2025

Diwali Detox Drink

Diwali Detox Drink : दिवाली पर ज्यादा मिठाई खाने के बाद डिटॉक्स कैसे करें?

Diwali Detox Drink : त्योहारों के मौसम में शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है कभी ज्यादा मिठाइयां, कभी देर रात तक जागना, तो कभी काम का बढ़ता तनाव। ऐसे में आयुर्वेद न केवल रोगों का उपचार बताता है बल्कि संतुलित जीवन जीने की कला भी सिखाता है।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के डॉ. महेंद्र प्रसाद (एसोसिएट प्रोफेसर, क्रिया शारीर विभाग) बताते हैं कि आयुर्वेदिक दिनचर्या, दोष संतुलन, और प्राकृतिक नुस्खे अपनाकर हम त्योहारी मौसम में भी अपनी सेहत, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं।

दिवाली पर ज्यादा मिठाई खाने के बाद डिटॉक्स कैसे करें?


  1. दिवाली पर मैं लगातार मिठाई और तला हुआ खाना खा लेती हूं, जिससे पाचन कमजोर हो जाता है। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा डिटॉक्स ड्रिंक है जो शरीर को शुद्ध कर सके?- रिया चौधरी




  2. आजकल मैं बहुत देर तक स्क्रीन पर काम करता हंू, जिससे आंखों में जलन और सिर भारी लगता है। आयुर्वेद में डिजिटल थकान के लिए कौन-से नुस्खे बताए गए हैं?- करन यादव




  3. मेरी उम्र 52 वर्ष है और मेरी नींद बहुत हल्की हो गई है, छोटी-सी आवाज से भी नींद खुल जाती है। आयुर्वेद के अनुसार यह कौन-सा दोष असंतुलन हो सकता है और इसे कैसे ठीक करें?- मीना कश्यप




  4. दिवाली के दिनों में देर तक जागने से चेहरा थका-थका लगता है। क्या कोई ऐसा आयुर्वेदिक फेस पैक है जो त्वचा को तुरंत ताजगी दे सके?-आर्या गुप्ता




  5. मेरी उम्र 40 वर्ष है और मैं रोज की भागदौड़ में बहुत थक जाता हूं और मेरा मन भी बेचैन रहता है। आयुर्वेद में क्या कोई ऐसी दिनचर्या या उपाय है, जिससे ऊर्जा और मानसिक शांति दोनों बनी रहें?- नितिन अग्रवाल,




  6. दिवाली की सफाई के दौरान धूल से एलर्जी और छींकें आने लग जाती हैं। क्या कोई ऐसा हर्बल नाक स्प्रे या उपाय है जो तुरंत राहत दे?-विवेक सिंह




  7. आयुर्वेद में कहा गया है कि हर व्यक्ति का शरीर "वात, पित्त, कफ" पर आधारित होता है। इसे सही तरह से पहचानने और संतुलित रखने के लिए घर पर क्या किया जा सकता है?-अर्चना तिवारी




  8. आयुर्वेद में अग्नि (पाचन शक्ति) को शरीर की जड़ बताया गया है। इसे मजबूत रखने के लिए कौन-सी आदतें या भोजन सबसे उपयोगी माने जाते हैं?- अर्जुन मल्होत्रा

