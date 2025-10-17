Diwali Detox Drink : दिवाली के बाद डिटॉक्स कैसे करें: आयुर्वेदिक ड्रिंक से शरीर की शुद्धि के आसान उपाय

Diwali Detox Drink : दिवाली पर ज्यादा मिठाई खाने के बाद डिटॉक्स कैसे करें?
Diwali Detox Drink : त्योहारों के मौसम में शरीर और मन दोनों पर असर पड़ता है कभी ज्यादा मिठाइयां, कभी देर रात तक जागना, तो कभी काम का बढ़ता तनाव। ऐसे में आयुर्वेद न केवल रोगों का उपचार बताता है बल्कि संतुलित जीवन जीने की कला भी सिखाता है।
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेद, जयपुर के डॉ. महेंद्र प्रसाद (एसोसिएट प्रोफेसर, क्रिया शारीर विभाग) बताते हैं कि आयुर्वेदिक दिनचर्या, दोष संतुलन, और प्राकृतिक नुस्खे अपनाकर हम त्योहारी मौसम में भी अपनी सेहत, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं।
