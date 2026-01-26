Face Steam: ग्लो पाने के चक्कर में गलती न करें, फेस स्टीमिंग के फायदे-नुकसान जानें



फेस स्टीमिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे त्वचा की गहराई से सफाई होती है। भाप के कारण पोर्स खुल जाते हैं, जिससे चेहरे पर जमा धूल, मिट्टी और अतिरिक्त तेल आसानी से निकल जाता है। इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है।इसके अलावा, स्टीमिंग से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब त्वचा तक सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचती है, तो चेहरा हेल्दी और फ्रेश नजर आने लगता है। सर्दियों के मौसम में फेस स्टीमिंग स्किन की रूखापन कम करने में भी मदद कर सकती है।कुछ लोगों के लिए यह साइनस, जुकाम और बंद नाक की समस्या में भी राहत देती है, खासकर जब भाप में नीम, तुलसी या अजवाइन जैसे तत्व मिलाए जाएं।