26 जनवरी 2026,

सोमवार

लाइफस्टाइल

Face Steam: ग्लो पाने के चक्कर में गलती न करें, फेस स्टीमिंग के फायदे-नुकसान जानें

Face Steam: आजकल फेस स्टीमिंग यानी चेहरे पर भाप लेना स्किन ग्लो बढ़ाने और पिंपल्स कम करने का नया ब्यूटी ट्रेंड बन गया है।लेकिन सही तरीका अपनाना जरूरी है, वरना इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं।

MEGHA ROY

Jan 26, 2026

Steam lene se kya hota hai face per|फोटो सोर्स – Freepik

Face Steam: खूबसूरत, साफ और चमकदार त्वचा हर किसी की चाहत होती है। इसी चाहत में लोग महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स से लेकर घरेलू नुस्खों तक सब कुछ आजमाते हैं। इन्हीं घरेलू उपायों में फेस स्टीमिंग को भी काफी असरदार माना जाता है। अक्सर कहा जाता है कि चेहरे पर भाप लेने से स्किन डीप क्लीन होती है और नेचुरल ग्लो आता है। लेकिन अगर फेस स्टीमिंग सही तरीके से न की जाए, तो यह फायदे की जगह नुकसान भी पहुंचा सकती है। इसलिए जरूरी है कि फेस स्टीमिंग से पहले इसके फायदे और नुकसान दोनों को समझा जाए।

फेस स्टीमिंग क्या है? (What is face steaming)

फेस स्टीमिंग एक आसान प्रक्रिया है, जिसमें गर्म पानी की भाप को चेहरे पर लिया जाता है। इसका मकसद स्किन के पोर्स खोलना और चेहरे में जमी गंदगी को बाहर निकालना होता है। कई लोग इसे फेशियल या क्लीनअप से पहले करते हैं, ताकि स्किन बेहतर तरीके से साफ हो सके।

फेस स्टीमिंग के फायदे (Face Steaming Benefits)


फेस स्टीमिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे त्वचा की गहराई से सफाई होती है। भाप के कारण पोर्स खुल जाते हैं, जिससे चेहरे पर जमा धूल, मिट्टी और अतिरिक्त तेल आसानी से निकल जाता है। इससे ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है।इसके अलावा, स्टीमिंग से चेहरे में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब त्वचा तक सही मात्रा में खून और ऑक्सीजन पहुंचती है, तो चेहरा हेल्दी और फ्रेश नजर आने लगता है। सर्दियों के मौसम में फेस स्टीमिंग स्किन की रूखापन कम करने में भी मदद कर सकती है।कुछ लोगों के लिए यह साइनस, जुकाम और बंद नाक की समस्या में भी राहत देती है, खासकर जब भाप में नीम, तुलसी या अजवाइन जैसे तत्व मिलाए जाएं।

फेस स्टीमिंग के नुकसान ( Side Effects of Face Steaming)

फेस स्टीमिंग जितनी फायदेमंद है, उतनी ही नुकसानदेह भी हो सकती है अगर इसे जरूरत से ज्यादा किया जाए। बार-बार या ज्यादा देर तक भाप लेने से स्किन की नेचुरल नमी खत्म हो सकती है, जिससे त्वचा रूखी और बेजान हो जाती है।सेंसिटिव स्किन वालों के लिए फेस स्टीमिंग से रेडनेस, जलन और खुजली की समस्या हो सकती है। वहीं, जिन लोगों को पहले से पिंपल्स, एक्ने या रोसैशिया की परेशानी है, उनके लिए भाप लेने से समस्या और बढ़ सकती है।गलत तरीके से या बहुत पास से भाप लेने पर चेहरे पर जलन या हल्की जलन के निशान भी पड़ सकते हैं, जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते।

फेस स्टीमिंग का सही तरीका

अगर आप फेस स्टीमिंग करना चाहते हैं, तो इसे हफ्ते में एक बार से ज्यादा न करें। भाप लेते समय चेहरे और पानी के बीच पर्याप्त दूरी रखें और स्टीमिंग के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोकर हल्का मॉइश्चराइजर जरूर लगाएं।

Updated on:

26 Jan 2026 04:05 pm

Published on:

26 Jan 2026 04:01 pm

Hindi News / Lifestyle News / Face Steam: ग्लो पाने के चक्कर में गलती न करें, फेस स्टीमिंग के फायदे-नुकसान जानें

