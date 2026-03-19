19 मार्च 2026,

गुरुवार

लाइफस्टाइल

Gudipadwa Wishes: गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर इन खास हिंदी और मराठी संदेशों के साथ अपनों को दें बधाई, बरसेगी सुख-समृद्धि!

Gudipadwa Wishes: अगर आप आज गुड़ी पड़वा के पावन बेला पर अपने मित्रों, परिजनों और करीबियों को डिजिटल माध्यम से बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए हिंदी, मराठी और अंग्रेजी संदेशों को WhatsApp, Facebook और Instagram पर साझा कर नए साल को और भी यादगार बना सकते हैं।

भारत

Priyambada yadav

Mar 19, 2026

Gudi Padwa 2026 Wishes Image

Gudi Padwa 2026 Wishes Image | Image Credit Gemini

Gudipadwa Wishes: हिंदू नव वर्ष के साथ-साथ गुड़ी पड़वा का पावन पर्व आज यानी 19 मार्च, 2026, गुरुवार को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हर साल चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यह त्यौहार महाराष्ट्र में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। आज सुबह से ही घर-घर में सुंदर रंगोलियां सजाई जा रही हैं और विजय व समृद्धि की प्रतीक गुड़ी फहराकर नए साल का स्वागत किया जा रहा है। इसके साथ ही खुशियों के इस मंगल अवसर पर लोग एक-दूसरे को शुभकामना संदेश भेजकर सुख-शांति की कामना करते हैं। ऐसे में यदि आप भी इस पावन बेला पर अपने मित्रों, परिजनों और करीबियों को डिजिटल माध्यम से बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए हिंदी, मराठी और अंग्रेजी संदेशों को WhatsApp, Facebook और Instagram पर साझा कर अपने प्रियजनों के नए साल को और भी यादगार बना सकते हैं।

गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं हिंदी में देने के लिए विशेज (Gudi Padwa Wishes in Hindi)

1-नव वर्ष, नई उम्मीदें, नया विश्वास,
गुड़ी पड़वा का यह पर्व हो आपके लिए बेहद खास।
गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं!

2- मधुर वाणी, मीठा त्यौहार,
गुड़ी पड़वा पर मिले आपको अपार प्यार।
हिंदू नव वर्ष और गुड़ी पड़वा 2026 की बहुत-बहुत बधाई!

3- वृक्षों पर सजती नई पल्लव की बहार,
हर घर में सजती खुशियों की द्वार,
आया है गुड़ी पड़वा का यह पावन त्यौहार,
मुबारक हो आपको यह नव वर्ष बार-बार!
Happy Gudi Padwa 2026!

4- नीम की कड़वाहट से मिटें सब रोग,
गुड़ की मिठास से आए सुखद योग।
गुड़ी पड़वा की ढेर सारी शुभकामनाएं!

5- जैसे लहराती है गुड़ी अंबर में,
वैसे ही खुशियां लहराएं आपके घर में।
जय श्री राम! शुभ गुड़ी पड़वा।

गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा मराठीत (Gudi Padwa Wishes in Marathi)

6- नक्षीदार काठी, त्यावर रेशमी वस्त्र,
साखरेची गाठी आणि कडुनिंबाचे शास्त्र
गुढीपाडवा म्हणजे विजयाचे अस्त्र.
शुभ गुढीपाडवा!

7- उभारुन आनंदाची गुढी दारी
जीवनात येवो रंगत न्यारी
पूर्ण होवोत तुमच्या सर्व इच्छा आकांक्षा
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

8- दु:ख सारे विसरुन जाऊ,
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू…
गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा!

9- निळ्या निळ्या आभाळी शोभे उंच गुढी
नवे नवे वर्ष आले
घेऊन गुळा साखरेची गोडी
गुडीपाडव्याच्या शुभेच्छा

10- दुःख सारे विसरून जाऊ,
सुख देवाच्या चरणी वाहू,
स्वप्ने उरलेली नव्या या वर्षी,
नव्या नजरेने नव्याने पाहू
गुढीपाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा!

गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं अंग्रेजी में देने के लिए विशेज (Gudi Padwa Wishes in English)

11- May this Gudi Padwa bring you health, wealth, and immense happiness. Happy Gudi Padwa 2026!
12- A new beginning, a new year! May your life be as bright as the colors of the Gudi. Best wishes to you and your family.
13- New atmosphere, new vibes! Wishing you a very prosperous and Happy Hindu New Year 2026.
14- May the bittersweet flavors of Gudi Padwa remind you to face life's challenges with a smile. Happy Gudi Padwa!
15- Sending your way heartfelt greetings for a year filled with success and joy. Happy Gudi Padwa and Chaitra Navratri!

19 Mar 2026 10:01 am

19 Mar 2026 09:51 am

Hindi News / Lifestyle News / Gudipadwa Wishes: गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर इन खास हिंदी और मराठी संदेशों के साथ अपनों को दें बधाई, बरसेगी सुख-समृद्धि!

