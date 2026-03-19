नवरात्रि के पहले दिन इन खास विशेज और मैसेज के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों को दें बधाई, बरसती रहेगी मां की कृपा!

Chaitra Navratri Ki Hardik Shubhkamnaye: चैत्र नवरात्रि 2026 का पावन अवसर आज यानी 19 मार्च, गुरुवार से शुरू हो चुका है। आज सुबह से ही चारों ओर भक्ति का माहौल है और हर घर में कलश स्थापना के साथ माता रानी के पहले स्वरूप, मां शैलपुत्री का स्वागत किया जा रहा है। पंचांग के अनुसार, चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर यह महापर्व 27 मार्च को राम नवमी के भव्य उत्सव के साथ संपन्न होगा। मान्यता है कि नवरात्रि के इन नौ दिनों में जो भी भक्त सच्चे मन से मां की आराधना और व्रत करते हैं, उनके जीवन में सुख-शांति का संचार होता है और माता का आशीर्वाद सदैव बना रहता है।

आज नवरात्रि के इस प्रथम दिवस पर लोग मंदिरों में माथा टेकने के बाद एक-दूसरे को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। ऐसे में यदि आप भी आज अपनों को मंगलकामना संदेश भेजना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज को WhatsApp और Facebook के माध्यम से साझा कर अपने करीबियों के लिए नवरात्रि के इस पहले दिन को और भी सुखद और मंगलमय बना सकते हैं।