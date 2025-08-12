Turmeric Milk Side Effects: ज्यादा हल्दी वाला दूध पीना सेहत के लिए इन 5 तरीकों से बन सकता है खतरा

Turmeric Milk Side Effects: हल्दी वाला दूध पीना एक भारतीय घरेलू और असरदार नुस्खा है, जो सर्दी-जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं के लिए रामबाण माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर चीज का सेवन सीमित मात्रा से अधिक हो जाए तो यह सेहत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। हल्दी वाला दूध कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। आइए जानें किन लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए और इसके संभावित साइड इफेक्ट्स क्या हैं।
लिवर से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए हल्दी वाला दूध नुकसानदायक हो सकता है। हल्दी में पाया जाने वाला कर्क्यूमिन लिवर के लिए हानिकारक हो सकता है और समस्या को बढ़ा सकता है।
किडनी संबंधी परेशानियों से जूझ रहे लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से परहेज करना चाहिए। इससे किडनी की पथरी बढ़ सकती है और किडनी से जुड़ी अन्य समस्याएं भी बढ़ सकती हैं।
कुछ लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से पाचन संबंधी समस्याएं जैसे कि एसिडिटी, दस्त और पेट में जलन हो सकती हैं।
अधिक मात्रा में हल्दी वाला दूध पीने से आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि हल्दी आयरन के अवशोषण में बाधा बनती है।
गर्भावस्था के दौरान हल्दी वाला दूध पीने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। हल्दी में मौजूद कुछ तत्व गर्भाशय को संकुचित कर सकते हैं और ब्लीडिंग का खतरा बढ़ा सकते हैं।
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।