Turmeric Milk Side Effects: ज्यादा हल्दी वाला दूध पीना सेहत के लिए इन 5 तरीकों से बन सकता है खतरा

Turmeric Milk Side Effects: हल्दी वाला दूध पीना एक भारतीय घरेलू और असरदार नुस्खा है, जो सर्दी-जुकाम और गले में खराश जैसी समस्याओं के लिए रामबाण माना जाता है क्योंकि इसमें मौजूद एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की इम्युनिटी को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि हर चीज का सेवन सीमित मात्रा से अधिक हो जाए तो यह सेहत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। हल्दी वाला दूध कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी है। आइए जानें किन लोगों को हल्दी वाला दूध पीने से बचना चाहिए और इसके संभावित साइड इफेक्ट्स क्या हैं।