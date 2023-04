Earth Day 2023 : कैसे और कब मनाएं वर्ल्ड अर्थ डे, जानिए डेट, थीम और इस दिन का महत्व

Earth Day 2023 Theme: इस साल अर्थ डे का थीम 'इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट' (Invest in your planet) है। इस थीम का मतलब है की अगर हम कोशिश करेंगे और अपने एनवायरनमेंट पर ध्यान केंद्रित करेंगे और एक साथ मिलकर काम करेंगे तो प्लेनेट की रक्षा करना हमारी पहुंच में होगा। वर्ल्ड अर्थ डे के मौके पर कुछ छोटी- छोटी चीजें है जो हम अपने जीवन में अपना कर, हर दिन अर्थ डे मना सकते हैं।

Invest in our Earth: Theme Earth Day 2023 highlights the urgency for immediate action to protect our planet