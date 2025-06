Oil Daily to Sharpen Mind : इस तेल में बना खाना खाने से दिमाग होता है तेज, याददाश्त भी बनी रहेगी लंबी

Olive oil Benefits for Brain : सेहत के लिए भले ही हम तैलीय खाना खाने से बचते हों, लेकिन जैतून का तेल आपके दिमाग को सुरक्षित रख सकता है और डिमेंशिया का खतरा 28% तक कम कर सकता है. इस खास तेल को रोजाना खाने में शामिल करने से दिमाग की सेहत बेहतर होती है

भारत•Jun 18, 2025 / 11:26 am• Manoj Kumar

Eat This Oil Daily to Sharpen Mind : इस तेल में बना खाना खाने से दिमाग होता है तेज, याददाश्त भी बनी रहेगी लंबी (फोटो सोर्स : Freepik)

Eat This Oil Daily to Sharpen Mind : आजकल हममें से ज्यादातर लोग सेहत से जुड़ी चिंताओं की वजह से तैलीय खाना खाने से बचते हैं. लेकिन क्या हो अगर कोई तेल आपके दिमाग को सुरक्षित रख सके और डिमेंशिया का खतरा भी कम कर सके? शोधकर्ताओं ने पाया है कि अपने खाने में एक खास तेल को (Eat This Oil Daily to Sharpen Mind) शामिल करने से दिमाग की सेहत अच्छी हो सकती है और डिमेंशिया का खतरा भी कम हो सकता है. अमेरिकन सोसाइटी ऑफ न्यूट्रिशन की सालाना बैठक, न्यूट्रिशन 2023 में पेश की गई एक स्टडी के मुताबिक नियमित रूप से जैतून के तेल (Olive oil) का सेवन जानलेवा डिमेंशिया के खतरे को 28% तक कम कर सकता है. (Jaitun Tel ke Fayde)

