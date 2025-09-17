Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Festival Skincare Tips: फेस्टिव सीजन में करें ग्लो, घर पर बना सकते हैं बेसन और दूध का फेस पैक

Festival Skincare Tips: फेस्टिव सीजन में हर कोई चाहता है कि उसका लुक निखरा हुआ हो और चेहरे पर खास चमक झलके, ताकि त्योहारों की खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आए।

भारत

MEGHA ROY

Sep 17, 2025

Festival skincare tips,Glowing skin during festivals,DIY face pack for glowing skin,
Best DIY face pack for festive glow|फोटो सोर्स – Freepik

Festival Skincare Tips: नवरात्रि से लेकर दिवाली तक लगातार फंक्शन, पूजा-पाठ और तैयारियों के बीच अक्सर स्किन थकी-थकी और डल दिखने लगती है। फेस्टिव सीजन में हर कोई चाहता है कि उसका लुक निखरा हुआ हो और चेहरे पर खास चमक झलके, ताकि त्योहारों की खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आए।

इसी कारण ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं इस दौरान कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कभी-कभी स्किन को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में पुराने समय से इस्तेमाल होने वाले घरेलू नुस्खे आज भी कारगर साबित हो सकते हैं वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।तो चलिए जानते हैं बेसन और दूध से बने फेस पैक के फायदे और इसे लगाने का सही तरीका।

कैसे बनाएं बेसन और दूध का फेस पैक?

  • एक साफ कटोरी में बेसन लें और उसमें कच्चा दूध मिलाकर स्मूद पेस्ट तैयार करें।
  • चाहें तो इसमें हल्दी की चुटकी डाल सकते हैं, यह पैक को और ज्यादा असरदार बना देती है।
  • अब इस पेस्ट को चेहरे और गर्दन पर समान रूप से लगाएं।
  • 15–20 मिनट तक सूखने दें और फिर गुनगुने पानी से धो लें।

फायदे

  • बेसन त्वचा से डेड स्किन और एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है।
  • दूध त्वचा को हाइड्रेट रखता है और ड्राईनेस कम करता है।
  • नियमित लगाने से चेहरे पर नैचुरल निखार आता है।
  • लगातार भागदौड़ के बीच यह पैक चेहरे को रिलैक्स और फ्रेश बनाता है।

ध्यान रखें

त्योहारों के दौरान स्किन को ज्यादा चमकदार बनाने के लिए हेल्दी डाइट, पर्याप्त नींद और पानी पीना भी ज़रूरी है। अगर आप हर दूसरे दिन यह बेसन-दूध पैक इस्तेमाल करेंगे, तो त्योहारों की तैयारियों के बीच भी आपकी स्किन का नेचुरल ग्लो बना रहेगा।

लाइफस्टाइल

17 Sept 2025 04:40 pm

