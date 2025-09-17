Festival Skincare Tips: फेस्टिव सीजन में करें ग्लो, घर पर बना सकते हैं बेसन और दूध का फेस पैक

Festival Skincare Tips: नवरात्रि से लेकर दिवाली तक लगातार फंक्शन, पूजा-पाठ और तैयारियों के बीच अक्सर स्किन थकी-थकी और डल दिखने लगती है। फेस्टिव सीजन में हर कोई चाहता है कि उसका लुक निखरा हुआ हो और चेहरे पर खास चमक झलके, ताकि त्योहारों की खुशी उनके चेहरे पर भी नजर आए।



इसी कारण ज्यादातर लड़कियां और महिलाएं इस दौरान कई तरह के स्किन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, जिससे कभी-कभी स्किन को नुकसान भी हो सकता है। ऐसे में पुराने समय से इस्तेमाल होने वाले घरेलू नुस्खे आज भी कारगर साबित हो सकते हैं वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के।तो चलिए जानते हैं बेसन और दूध से बने फेस पैक के फायदे और इसे लगाने का सही तरीका।