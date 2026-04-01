Kareena Kapoor Fitness: करीना कपूर खान जैसा चेहरा चाहिए? फिटनेस एक्सपर्ट्स ने बताया, जिम में बहाना पड़ता है खूब पसीना!

NIH के अनुसार, आज के समय में टेक्स्ट नेक या मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से लोगों की गर्दन लगातार झुकी रहती है, जो न केवल रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचाती है बल्कि डबल चिन की समस्या को भी तेजी से बढ़ा रही है। जब आप अपनी गर्दन को सही अलाइनमेंट में नहीं रखते, तो चेहरे की मांसपेशियां ढीली पड़ने लगती हैं और जॉलाइन शार्प नहीं दिखती। इसे सुधारने के लिए बैठते या चलते समय अपनी चिन को और कंधों को सीधा रखना बेहद जरूरी है। सही पोस्चर न केवल आपकी गर्दन और पीठ के दर्द को दूर करता है, बल्कि आपके चेहरे को एक नेचुरल लिफ्टेड और अट्रैक्टिव लुक भी देता है, जिससे आपकी जॉलाइन बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के साफ और सुंदर नजर आने लगती है।