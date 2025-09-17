Food to Eat to Avoid Grey Hair: बाल सफेद होने से बचाने के लिए खाएं ये फूड्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए टिप्स

आयुर्वेदिक डॉक्टर अर्जुन राज के अनुसार, आंवला बालों को सफेद होने से रोकने में बेहद फायदेमंद है। इसमें भरपूर एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी मौजूद होता है। इसे फ्रेश जूस बना कर बच्चों को पिलाना चाहिए। इसके अलावा आधा चम्मच घी के साथ 3 ग्राम आंवला पाउडर देना लाभकारी रहेगा। सुबह खाली पेट 5-10 मि.ली आंवला जूस गर्म पानी के साथ दिया जा सकता है। आजकल आंवला कैंडी भी उपलब्ध है, जो बच्चों को पसंद आती है। साथ ही आंवला तेल का इस्तेमाल स्कैल्प पर करें ताकि बालों को पोषण मिले।