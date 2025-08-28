Richest Ganesh Pandal: ये हैं देश के करोड़पति गणपति बप्पा! 67 किलो सोना, 450 करोड़ का बीमा…, जानिए खासियत

जीएसबी सेवा मंडल के गणपति को देश का सबसे अमीर गणपति कहा जा रहा है। यहां बप्पा को करीब 67 किलो सोने के आभूषणों से सजाया गया है। इसके अलावा बप्पा जिस भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, वह 350 किलो चांदी से निर्मित है। सुरक्षा और श्रद्धा दोनों को ध्यान में रखते हुए इस बार मंडल ने गणेशोत्सव के लिए 450 करोड़ रुपए से अधिक का बीमा करवाया है। यह बीमा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा किया गया है, जिसमें आभूषणों और चांदी के सिंहासन के साथ-साथ स्वयंसेवकों, पुजारियों, रसोइयों, सुरक्षा गार्ड्स का दुर्घटना बीमा और किसी भी आपदा से होने वाले नुकसान का कवरेज शामिल है।