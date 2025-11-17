Patrika LogoSwitch to English

Guava Vs Banana: अमरूद या केला? फाइबर-रिच और लो-कैलोरी नाश्ते के लिए कौन है हेल्दी चॉइस?

Guava Vs Banana: नाश्ते में अक्सर दो फल लोगों के बीच मुकाबला कराते हैं अमरूद और केला। एक तरफ अमरूद अपनी हाई फाइबर और लो-कैलोरी खासियत से हेल्दी माने जाते हैं, वहीं केला तुरंत ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 17, 2025

ayurveda and guava, Guava Vs Banana, Banana benefits, guava benefits,

Guava Vs BananaWhich is better for breakfast|फोटो सोर्स –Freepik

Guava Vs Banana: सुबह की शुरुआत अगर सही फल से की जाए, तो दिनभर ऊर्जा और पाचन दोनों बेहतर बने रहते हैं। नाश्ते में अक्सर दो फल लोगों के बीच मुकाबला कराते हैं अमरूद और केला। एक तरफ अमरूद अपनी हाई फाइबर और लो-कैलोरी खासियत से हेल्दी माने जाते हैं, वहीं केला तुरंत ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रेकफास्ट के लिए कौन सा फल आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है? आइए उनकी खूबियों की तुलना करके समझते हैं कि आपकी सुबह की प्लेट में किसे जगह मिलनी चाहिए।

(Guava )

अमरूद में विटामिन C की मात्रा बहुत अधिक होती है, जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और शरीर को संक्रमणों से बचाता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स सूजन को कम करने और शरीर में जमा टॉक्सिन्स को हटाने में मदद करते हैं। पोटैशियम दिल के लिए फायदेमंद है और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखता है। कुल मिलाकर, अमरूद एक हल्का, पौष्टिक और ताजगी देने वाला फल है जो मेटाबॉलिज़्म को भी बेहतर बनाता है।

केला (Banana)

केले में पोटैशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है, जो दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर और मांसपेशियों की कार्यक्षमता को संतुलित रखती है। इसमें विटामिन B6 भी होता है, जो दिमाग को शांत रखने, मूड सुधारने और नर्वस सिस्टम की हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसानी से पच भी जाता है, इसलिए सुबह जल्दी में निकलने वालों के लिए केला एक आसान और भरपूर विकल्प है।

आयुर्वेद क्या कहता है कौन है ज्यादा बेहतर

आयुर्वेद के अनुसार, अमरूद पित्त और कफ को संतुलित करता है। जिन लोगों को एसिडिटी या पाचन समस्या जल्दी होती है, उनके लिए अमरूद एक हल्का और लाभकारी फल माना जाता है।केला वात को शांत करता है और शरीर को पोषण देता है, लेकिन रात के समय इसे खाने से बचने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह कफ बढ़ा सकता है और पाचन प्रक्रिया धीमी कर सकता है।

सुबह के नाश्ते में कौन बेहतर?

दोनों ही फल अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं।अगर आप कम कैलोरी, ज्यादा फाइबर, और लंबे समय की तृप्ति चाहते हैं, तो अमरूद बेहतर है।अगर आपको तुरंत ऊर्जा, वर्कआउट सपोर्ट, और आसान पाचन चाहिए, तो केला सबसे सही विकल्प है।आपकी जरूरत के अनुसार फल चुनना ही समझदारी है।

Guava Vs Banana: अमरूद या केला? फाइबर-रिच और लो-कैलोरी नाश्ते के लिए कौन है हेल्दी चॉइस?

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

