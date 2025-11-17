Guava Vs Banana: अमरूद या केला? फाइबर-रिच और लो-कैलोरी नाश्ते के लिए कौन है हेल्दी चॉइस?

Guava Vs Banana: सुबह की शुरुआत अगर सही फल से की जाए, तो दिनभर ऊर्जा और पाचन दोनों बेहतर बने रहते हैं। नाश्ते में अक्सर दो फल लोगों के बीच मुकाबला कराते हैं अमरूद और केला। एक तरफ अमरूद अपनी हाई फाइबर और लो-कैलोरी खासियत से हेल्दी माने जाते हैं, वहीं केला तुरंत ऊर्जा देने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रेकफास्ट के लिए कौन सा फल आपकी सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है? आइए उनकी खूबियों की तुलना करके समझते हैं कि आपकी सुबह की प्लेट में किसे जगह मिलनी चाहिए।