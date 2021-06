भारतीय कुर्ते 2.5 लाख रुपए में बेच रहा मशहूर फैशन ब्रांड Gucci, सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे ली क्लास

नई दिल्ली। दुनिया का मशहूर इटालियन फैशन हाउस 'गूची' ( Gucci ) एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उसके सुर्खियों में आने की वजह है भारतीय परिधान। गूची इन दिनों सोशल मीडिया यूजर्स के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है।

दरअसल, गूची इंडियन ट्रेडिशनल कुर्ती की तरह दिखने वाले लिनेन के काफ्तान ( kaftan ) को बेच रहा है। खास बात यह है कि भारतीय कुर्तियों की तरह दिखने वाले इन काफ्तानों की कीमत भी चौंकाने वाली है। गूची इन काफ्तानों को 1.5 से 2.5 लाख रुपए में बेच रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। यूजर्स का कहना है कि जब यह ड्रेस इतनी सस्ती है तो इसे महंगे दाम पर क्यों बेचा जा रहा है।

करीब 250 गुना ज्यादा कीमत

गूची इटली का फैशन ब्रांड ( Fashion brand ) है। यह हैंडबैग, फुटवियर समेत कई तरह के लग्जरी प्रोडक्ट बनाती है। इस ड्रेस ( Kaftan ) को आमतौर पर एशियाई देशों में पहना जाता है। भारत में ब्रांडेड कंपनियों का कुर्ता ( kurta ) 500 से 1500 रुपए में मिल जाता है। इस तरह गूची अपने कुर्ते के लिए 250 गुना कीमत वसूल रही है।

Gucci be selling this kurta for C$ 4,550 and I am like …. Who is shelling out that kind of $$$ for a kurta that ammi bought me from Murree’s Mall Road for 300 rupees. pic.twitter.com/gxlBHxwpxC