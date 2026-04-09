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प्रकाश पर्व 2026: अपनों को दिल से भेजें ये खास शुभकामनाएं, सबसे नए 15 + ट्रेंडिंग संदेश यहां देखें

Prakash Parv Wishes: अगर आप आज प्रकाश पर्व की अपनों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए खूबसूरत मैसेज और शुभकामनाओं को उनके साथ शेयर कर सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Apr 09, 2026

Prakash Parv Wishes

Prakash Parv Wishes|image credit gemini

Prakash Parv Wishes: सिख धर्म के पांचवें गुरु, श्री गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पर्व आज पूरे देश में बहुत ही खुशी और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुरु जी की सादगी और उनका बलिदान हमें सिखाता है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हमें हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। ऐसे में अगर आप भी इस खास मौके पर अपने दोस्तों और परिवार को बधाइयां देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए खूबसूरत मैसेज और शुभकामनाओं को उनके साथ शेयर कर दे सकते हैं।

प्रकाश पर्व के लिए शुभकामनाएं देने के लिए शुभकामनाएं संदेश (Wishes for Prakash Parv)

  • धन-धन श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को लख-लख बधाइयां, गुरु जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।
  • गुरु अर्जन देव जी के चरणों में नमन करते हुए आपको और आपके पूरे परिवार को प्रकाश पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
  • वाहेगुरु आपके जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लाएं, इसी दुआ के साथ आपको प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई।
  • शांति के पुंज गुरु अर्जन देव जी का आशीर्वाद आपके घर-आंगन को हमेशा महकाता रहे, शुभ प्रकाश पर्व।
  • गुरु जी के प्रकाश पर्व की पावन बेला पर आपको ढेर सारी खुशियां और तरक्की मिले, लख-लख बधाइयां।
  • आज के इस मुबारक दिन पर गुरु साहिब आपकी हर जायज दुआ कबूल करें, आपको प्रकाश पर्व की बहुत शुभकामनाएं।
  • गुरु जी की दी हुई सीख आपके जीवन का रास्ता रोशन करे, प्रकाश पर्व की सपरिवार बधाई।
  • सच्चे पातशाह की मेहर आप पर और आपके अपनों पर सदा बरसती रहे, प्रकाश पर्व की मंगलकामनाएं।
  • गुरु जी के दिखाए सेवा और सिमरन के मार्ग पर चलकर हमारा जीवन सफल हो, आपको प्रकाश पर्व की बधाई।
  • प्रकाश पर्व का यह पावन दिन आपके जीवन में नई उम्मीदें और ढेर सारा प्यार लेकर आए।

प्रकाश पर्व के लिए शुभकामनाएं देने के लिए मैसेज (Messages for Prakash Parv)

  • 'तेरा कीआ मीठा लागै' का संदेश देने वाले गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी को दिल से बधाई।
  • सतनाम श्री वाहेगुरु! गुरु अर्जन देव जी का प्रकाश पर्व आपके जीवन में उजाला भर दे, बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
  • बाणी के बोहिथ गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व की लख-लख बधाइयां, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
  • खुशियां बांटें और गुरु जी के बताए रास्ते पर चलें, आपको प्रकाश पर्व की ढेरों शुभकामनाएं।
  • इस प्रकाश पर्व पर गुरु जी आपके बिगड़े हुए सारे काम बना दें और आपको स्वस्थ रखें, शुभ गुरपुरब।
  • गुरु जी के चरणों की धूल हम सबके माथे का तिलक बने, प्रकाश पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई।
  • जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल! श्री गुरु अर्जन देव जी के प्रकाश पर्व की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
  • आपके दिल में हमेशा गुरु जी की बाणी बसे और घर में बरकत रहे, प्रकाश पर्व की बधाई।
  • मुसीबतों में धैर्य रखना गुरु जी ने सिखाया है, इसी हिम्मत के साथ आपको प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं।
  • ह्रदय से गुरु जी को याद करें और इस प्रकाश पर्व को खुशियों के साथ मनाएं, लख-लख बधाइयां।

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Published on:

09 Apr 2026 12:00 am

Hindi News / Lifestyle News / प्रकाश पर्व 2026: अपनों को दिल से भेजें ये खास शुभकामनाएं, सबसे नए 15 + ट्रेंडिंग संदेश यहां देखें

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