Jaipur News : प्रकाश पर्व-कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिबंध के बावजूद खुली थी मीट की दुकानें, सिर्फ 8 दुकानें हुईं सील

जयपुर के विद्याधर नगर में खुली मीट दुकान। फोटो पत्रिका
Jaipur News : प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर रोक के बावजूद जयपुर शहर में मीट की दुकानें खुली रहीं। ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम ने कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई। हैरिटेज नगर निगम ने हांडीपुरा, सुशीलपुरा और दिल्ली रोड क्षेत्र में तीन दुकानों को अस्थायी रूप से सील किया, जबकि ग्रेटर निगम ने सांगानेर, मानसरोवर और झोटवाड़ा में पांच दुकानों पर कार्रवाई की। एमडी रोड पर ग्रेटर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा।
ग्रेटर निगम ने मीट दुकानों पर रोक की पालना सुनिश्चित कराने के लिए तीन टीमें गठित की थीं, जिन्हें दो-दो जोन की जिम्मेदारी दी गई। सांगानेर और मानसरोवर क्षेत्रों में कई दुकानें खुली मिलीं। कुछ को बंद करवाया गया, जबकि दो-दो दुकानों को अस्थायी रूप से सील किया गया।
झोटवाड़ा में भी एक दुकान पर सील लगाई गई। मोती डूंगरी रोड पर मीट की दुकानें खुली रहीं। बिना पुलिस जाप्ते के पहुंची निगम टीम को यहां विरोध का सामना करना पड़ा और कर्मियों को खाली हाथ लौटना पड़ा।
पशु प्रबंधन शाखा के प्रभारी डॉ. राकेश कसोटिया ने बताया कि मोती डूंगरी रोड स्थित जिस दुकान पर विरोध हुआ, उसके पास लाइसेंस नहीं है। गुरुवार को वहां कार्रवाई की जाएगी। अन्य स्थानों से 110 किलो कच्चा मीट जब्त कर नष्ट किया गया।
रोक के बावजूद खोनागारियान, खानिया, लुनियावास, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, दादी का फाटक और दिल्ली रोड क्षेत्र में कई मीट की दुकानें खुली पाई गईं।
