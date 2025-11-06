Jaipur News : प्रकाश पर्व-कार्तिक पूर्णिमा पर प्रतिबंध के बावजूद खुली थी मीट की दुकानें, सिर्फ 8 दुकानें हुईं सील

Jaipur News : प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा पर रोक के बावजूद जयपुर शहर में मीट की दुकानें खुली रहीं। ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम ने कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई। हैरिटेज नगर निगम ने हांडीपुरा, सुशीलपुरा और दिल्ली रोड क्षेत्र में तीन दुकानों को अस्थायी रूप से सील किया, जबकि ग्रेटर निगम ने सांगानेर, मानसरोवर और झोटवाड़ा में पांच दुकानों पर कार्रवाई की। एमडी रोड पर ग्रेटर निगम की टीम को विरोध का सामना करना पड़ा और बिना कार्रवाई किए लौटना पड़ा।