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ईद आज, अपनों को यहां दिए गए विशेज, शायरी, कोट्स, मैसेज, HD फोटो और इमेजेस भेजकर कहें “हैप्पी ईद”

Ramadan 2026 Eid Mubarak Wishes: आज के इस लेख में हम रमदान की बधाई देने के लिए विशेज, ईद मुबारक शायरी, ईद मुबारक इमेजेस, फोटो और पिक्स के साथ-साथ दिल को छू लेने वाले ईद मुबारक मैसेज और बेहतरीन ईद मुबारक कोट्स शेयर कर रहे हैं। आप इन विशेज को अपनों को भेजकर ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 21, 2026

Eid Mubarak 2026 Images

Eid Mubarak 2026 Images| Image Credit gemini

Ramadan 2026 Eid Mubarak Wishes: आज देशभर में ईद-उल-फितर का त्यौहार बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह की नमाज के साथ ही चारों तरफ आपसी भाईचारे और प्यार की महक फैल गई है। ईद का यह दिन सिर्फ सेवइयों की मिठास का ही नहीं, बल्कि दिलों की दूरियां मिटाकर एक-दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद देने का भी होता है। इसलिए आज के इस लेख में हम रमदान की बधाई देने के लिए विशेज (Ramadan 2026 Wishes), ईद मुबारक शायरी (Eid Mubarak Shyari), ईद मुबारक इमेजेस, फोटो और पिक्स (Eid Mubarak 2026 Images, Photos and Pics) के साथ-साथ दिल को छू लेने वाले ईद मुबारक मैसेज (Eid Mubarak Message) और बेहतरीन ईद मुबारक कोट्स (Eid Mubarak Quotes) शेयर कर रहे हैं। आप इन विशेज को भेजकर या व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर स्टोरी और स्टेटस लगाकर अपनों को ईद की मुबारकबाद दे सकते हैं।

रमदान ईद की बधाई देने के लिए विशेज (Ramadan 2026 Wishes)

  1. रमजान ईद का पाक मौका आया है साथ अपने खुशियां लाया है अल्लाह की इबादत का फल मिले हर लम्हा आपको दुआओं में कुबूल हो हर एक सजदा आपका मुबारक हो आपको यह प्यारा महीना
  2. आसमान पर ईद का चांद नजर आया है खुशियों का पैगाम लाया है ईद की बरकत से रोशन हो आपका घर बार अल्लाह की रहमत बरसे आप पर हर बार रमजान ईद मुबारक हो आपको और आपके परिवार को
  3. खुदा की महफिल सजाई गई है रहमतों की बारिश बुलाई गई है ईद के मौके पर दिल से मांगो जो भी दुआ मिलेगा वही जो आपके हक में होगा लिखा रमजान ईद 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं
  4. इबादत का फल और रूहानी सुकून मिला है रमजान ईद के आने से चमन में फूल खिला है गुनाहों की माफी मिल गई उस रब से आज खुशियों का नया रास्ता आज से ही खुला है
  5. चांद की पहली दस्तक और ईद की तैयारी खुदा की इबादत लगे हमें सबसे प्यारी सजदों में सर झुका रहे और लबों पर दुआ मुबारक हो आपको रमजान ईद की ये ऋतु न्यारी

ईद मुबारक शायरी (Id Mubarak Shyari)

  1. दीपक में अगर नूर न होता तन्हा दिल इतना मजबूर न होता हम आपको खुद ईद मुबारक कहने आते जरूर अगर आपका आशियाना हमसे इतना दूर न होता ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको और सबको
  2. ऐ चांद तू उनको मेरा पैगाम देना खुशी का दिन और हंसी की शाम देना जब वो देखें तुझे घर से बाहर आकर चुपके से तो मेरी तरफ से उनको ईद मुबारक नाम देना सदा मुस्कुराता रहे आपका पूरा परिवार और घर
  3. समंदर को उसका किनारा मुबारक चांद को सितारों का नजारा मुबारक फूलों को उनकी महक और खुशबू मुबारक और हमारी तरफ से आपको प्यारा सा ईद मुबारक दुआ है कि आपकी हर मुराद इस साल पूरी हो जाए
  4. हर ख्वाहिश हो पूरी आपकी और मिले खुशियों का जहां आप मांगें खुदा से एक छोटा सा चमकता तारा और खुदा मेहरबान होकर दे दे आपको सारा आसमां ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद कबूल फरमाएं
  5. जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो आपका हर दिन ईद से कम न होऐसा ईद का पावन दिन आपको हमेशा नसीब होजिसमें कोई भी दुख या गम का नामो निशान न होमुबारक हो आपको और आपके अपनों को ईद का त्यौहार

रमदान ईद मुबारक शुभकामनाएं (Ramzan Eid Mubarak)

  1. रमदान के रोजों के बाद खुदा ने यह प्यारा तोहफा दिया है सारे गिले शिकवे भुलाकर गले मिलने का वक्त दिया है मिठास रहे रिश्तों में हमेशा वैसी ही जैसे सेवइयां खुदा ने आज खुशियों का एक नया दरिया दिया है
  2. हंसते मुस्कुराते आप यह ईद मनाएं और सबको गले लगाएं हमारी तरफ से आपको ईद की ढेरों नेक दुआएं तरक्की की राह पर बढ़ते रहें आप सदा ही कामयाबी के नए शिखर आप हर दिन छूते जाएं
  3. अल्लाह की रहमत आप पर हमेशा बादल बनकर छाई रहे आपके घर के हर कोने में बस खुशियां ही समाई रहें ईद का यह दिन लेकर आए आपके लिए नई उम्मीद सफलता की हर कहानी बस आपकी ही सुनाई रहे
  4. खुदा की नूरानी किरणें आपके जीवन को रोशन कर दें आपकी झोली को वह खुशियों और बरकतों से भर दें न रहे कोई भी अधूरी हसरत इस साल आपकी अल्लाह अपनी रहमतों से आपकी झोली को भर दें
  5. सज चुके हैं घर और गलियां भी अब मुस्कुराने लगी हैं ईद की खुशियां अब घर के दरवाजे पर आने लगी हैं दुआ है कि आपकी जिंदगी का हर दिन ईद जैसा हो तरक्की की नई राहें आपको खुद बुलाने लगी हैं

दिल को छू लेने वाले ईद मुबारक मैसेज (Eid Mubarak Message)

  1. खुदा की रहमत छाई रहे और दिल में प्यार भरा रहे खुशियों का समंदर आपके जीवन के किनारे लगा रहे मुबारक हो आपको ईद का यह प्यारा सा त्यौहार जिंदगी भर आपके चेहरे पर नूरानी मुस्कान बनी रहे
  2. रिश्तों में मिठास रहे और दूरियों का नाम न हो आपकी जिंदगी में कभी भी दुखों की कोई शाम न हो ईद लेकर आए आपके घर में खुशियों का नया सवेरा अल्लाह की इनामत का कभी भी आपके लिए कम न हो
  3. सजा लो घर अपना और दिलों में प्यार जगा लो आज पुरानी रंजिशें भुलाकर अपनों को गले लगा लो आज ईद आई है खुशियां और दुआओं का तोहफा लेकर हर लम्हे को आप एक खूबसूरत याद बना लो आज
  4. सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं बागों में फूल दुनिया के सारे गम आज के दिन जाओ तुम भूल दुआ है उस रब से कि इस मुबारक मौके पर अल्लाह करे आपकी हर नेक इबादत और दुआ कुबूल
  5. महकती रहे आपकी जिंदगी जैसे फूलों का गुलशन खुदा की बरकतों से रोशन रहे आपका पूरा आंगन ईद का यह दिन भर दे आपकी झोली में खुशियां मुबारक हो आपको ईद उल फितर का यह पावन क्षण

बेहतरीन ईद मुबारक कोट्स (Eid Mubarak Quotes)

  1. अल्लाह के बताए नेक रास्ते पर चलकर इंसानियत की सेवा करें अपने मन में बसे हुए नफरत और बैर के अंधेरों को परे करें ईद का असली मकसद है सबके दिलों में प्यार जगाना खुदा की इबादत के साथ गरीबों और लाचारों की मदद करें
  2. ईद केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि खुदा के प्रति शुक्राना है मुसीबतों को भूलकर नई उम्मीदों का जश्म मनाना है सच्ची खुशी वही है जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाए मिलजुल कर रहने का यह खुदा का दिया हुआ एक पैगाम है
  3. खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं वही लोग खुदा के करीब हैं जो सबका भला सोचते हैं ईद के इस मुबारक मौके पर संकल्प लें भलाई करने का क्योंकि नेक नीयत वालों पर ही अल्लाह की रहमत होती है
  4. विश्वास और धैर्य ही रमजान की सबसे बड़ी सीख है अल्लाह की रहमत के बिना हर खुशी भी अधूरी और फीकी है ईमान के रास्ते पर चलें और नेक काम करते रहें सदा यही वो रास्ता है जिस पर चलने में हम सबकी जीत है
  5. खुदा की नूरानी रोशनी आपके जीवन को सही दिशा दिखाए आपके मन से हर तरह का डर और अज्ञानता मिटाए ईद के इस पाक मौके पर दुआ है उस परवरदिगार से अल्लाह आपके परिवार को हर बला और बुराई से बचाए

ईद मुबारक इमेजेस, फोटो और पिक्स (Eid Mubarak 2026 Images, Photos and Pics)

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Updated on:

21 Mar 2026 09:03 am

Published on:

21 Mar 2026 08:49 am

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