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ईद मुबारक 2026: क्या आपने विशेज भेजीं? यहां हैं 50+ सबसे बेहतरीन शायरी और स्टेटस जो सोशल मीडिया पर छा जाएंगे

50+ Eid Wishes: आज के इस लेख में हम 50 से भी ज्यादा बेहतरीन ईद विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी मैसेज या शायरी सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर ईद की बधाई दे सकते हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 20, 2026

Eid Mubarak Wishes

Eid Mubarak Images | Image Credit Gemini

50+ Eid Mubarak: पूरे महीने के रोजे और इबादत के बाद आखिरकार ईद का प्यारा सा चांद नजर आ गया है। ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह मौका है अपनों के साथ खुशियां बांटने का, पुरानी कड़वाहट भूलकर गले मिलने का और मीठी सेवइयों का मजा लेने का। आजकल ज्यादातर लोग अपनों से दूर रहते हैं, ऐसे में हर किसी के साथ मिलकर ईद मनाना मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हम दूर रहकर भी एक-दूसरे से जुड़े रह सकते हैं। इसीलिए, आज के इस लेख में हम 50 से भी ज्यादा बेहतरीन ईद विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं। इनमें से आप अपनी पसंद का कोई भी मैसेज या शायरी सोशल मीडिया के जरिए अपनों को भेजकर ईद की बधाई दे सकते हैं।


ईद की मुबारकबाद देने के लिए हिंदी में विशेज (Eid Mubarak Wishes in Hindi)

  1. दुआ है कि इस ईद आपके दामन में ढेर सारी खुशियां और सुकून के फूल खिलें। ईद मुबारक!
  2. साल भर की इबादत का नूर आपके चेहरे पर हमेशा चमकता रहे। मुबारक हो आपको ईद!
  3. जैसे चांदनी अंधेरे को मिटा देती है, वैसे ही यह ईद आपकी जिंदगी की हर मुश्किल दूर कर दे।
  4. पुराने गिले-शिकवे मिटाकर मोहब्बत की नई शुरुआत करने का दिन है। ईद की मुबारकबाद!
  5. खुशबुओं का ये मौसम और दुआओं का ये मंजर, खुदा करे सलामत रहे आपका हर घर।
  6. आपके घर में बरकत और दिल में सुकून का बसेरा हो। ईद मुबारक!
  7. मीठी सेवइयों की तरह आपकी जिंदगी में भी रिश्तों की मिठास घुली रहे।
  8. चांदनी रात है और दुआओं का हाथ है, खुदा की मेहरबानी और अपनों का साथ है।
  9. इस ईद पर आपकी तकदीर का सितारा बुलंद हो और हर दुआ कबूल हो।
  10. मोहब्बत का पैगाम और खुशियों का सलाम, मुबारक हो आपको ईद का ये खूबसूरत मुकाम।

ईद की मुबारकबाद देने के लिए अंग्रेजी में विशेज (Eid Mubarak Wishes in English)

  1. May the divine light of Eid illuminate your soul and guide you to greatness.
  2. Wishing you a day where every prayer is answered and every moment is cherished.
  3. May Allah's grace be with you like a shadow, protecting and blessing you always.
  4. Let this Eid be a canvas for your dreams and a garden for your happiness.
  5. Sending you a pocketful of sunshine and a heart full of peace this Eid.
  6. May the melody of Eid fill your home with harmony and endless smiles.
  7. Wishing you the gift of faith, the blessing of hope, and the peace of love.
  8. May your heart find its home in the warmth of family and the joy of Eid.
  9. Eid is not just a day to feast; it's a day to thank Allah for all the magic in our lives.
  10. May your journey ahead be as bright as the crescent moon. Eid Mubarak!

ईद की मुबारकबाद देने के लिए मैसेज (Eid Mubarak Mubarak Messages)

  1. इबादत का असली मजा तो तब है, जब दिल में खुदा और जुबान पर सबकी भलाई हो। ईद मुबारक!
  2. रिश्तों की ये डोर कभी कमजोर न हो, आपकी हर ईद खुशियों से भरपूर हो। ईद मुबारक!
  3. दुआ है कि आपकी आंखों में कभी आंसू न आएं, सिवाय उन आंसुओं के जो खुशी में छलकें। ईद मुबारक!
  4. इस ईद पर एक नेकी ऐसी भी करें, जिससे किसी उदास चेहरे पर मुस्कान आ जाए।
  5. चांद की पहली दस्तक पर आपको और आपके पूरे परिवार को ईद की दिली मुबारकबाद।
  6. Beyond the feasting and the gifts, may you find the true essence of Eid in gratitude.
  7. May your home be a sanctuary of peace and your heart a fountain of joy.
  8. Wishing you an Eid that sparkles with moments of love, laughter, and togetherness.
  9. May the blessings of Allah wash away your worries and fill your life with wonder.
  10. Eid is a beautiful reminder that after every fast, there is a feast of happiness waiting.

ईद की मुबारकबाद देने के लिए शायरी (Eid Mubarak Mubarak Shayari)

  1. सूरज की किरणें, तारों की बहार, चांद की चांदनी, अपनों का प्यार, हर घड़ी हो खुशहाल, मुबारक हो आपको ईद का त्यौहार।
  2. जिंदगी का हर पल खुशियों से कम न हो, आप का हर दिन ईद के दिन से कम न हो, ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो।
  3. सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम जाओ भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, इसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद।
  4. आगाज-ए-ईद है, खुशियों की उम्मीद है, खुदा करे सबकी मुराद पूरी हो, क्योंकि ये दिन ही बड़ा सादगी भरा और नेक है।
  5. लो आ गई ईद, लेकर खुशियों की सौगात, चांद की हंसी के साथ मुबारक हो ये रात।
  6. Ab ke baar Eid par, milne zaroor aana, dosti ki purani raahon ko phir se sajaana.
  7. Chand ko dekha toh yaad aayi aapki surat, Eid ke din bas hai aapki hi zaroorat.
  8. Har baar ki tarah is baar bhi dua hai meri, khushiyan kadam choomein aur har tamanna ho poori teri.
  9. Giley-shikve sab bhula kar gale mil lijiye, Eid ka din hai thoda muskura lijiye.
  10. Mehak uthi hai fazaayein Eid ki khushbu se, Allah har ghar ko bhar de apni rehmat aur sukoon se.

ईद की मुबारकबाद देने के लिए सोशल मीडिया कैप्शंस (Eid Mubarak Mubarak Captions)

  1. दुआओं का सिलसिला और खुशियों का कारवां।
  2. चांद रात की वो पहली दुआ और अपनों का साथ।
  3. इस ईद, मिठास सिर्फ सेवइयों में नहीं, रिश्तों में भी घोलें।
  4. इबादत, मोहब्बत और ईद की पहली रंजिशें खत्म!
  5. सादगी में ही खूबसूरती है, मुबारक हो ईद।
  6. दुआओं का सिलसिला और खुशियों का कारवां। मुबारक हो ईद का ये प्यारा समां।
  7. Savoring the sweetness of blessings and biryani.
  8. Eidi, Smiles, and Infinite Gratefulness. #EidMubarak
  9. Dressed in traditions, fueled by faith.
  10. Moon-light, Star-bright, Eid vibes tonight.
  11. Finding the 'Eid' in every heartbeat.

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Eid Mubarak Images | Image

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Published on:

20 Mar 2026 06:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / ईद मुबारक 2026: क्या आपने विशेज भेजीं? यहां हैं 50+ सबसे बेहतरीन शायरी और स्टेटस जो सोशल मीडिया पर छा जाएंगे

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