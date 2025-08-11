Healthy Nut Butter: पीनट बटर vs आल्मंड बटर, कौन है हड्डियों के लिए बेहतर? जानिए

पीनट बटर में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, फॉस्फोरस जो दांत और हड्डियों को सही रखता है, और जिंक जो हड्डियों की रिपेयर में करने का काम करता है। साथ में विटामिन B6 और प्रोटीन, जो हड्डियों के टिश्यू को बनाए रखने में काफी जरूरी हैं। कैल्शियम भले कम हो, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलकर हड्डियों के लिए अच्छा काम करते हैं।