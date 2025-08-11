Healthy Nut Butter: पीनट बटर vs आल्मंड बटर, कौन है हड्डियों के लिए बेहतर? जानिए

Healthy Nut Butter: फिटनेस फ्रिक के लिए पीनट बटर एनर्जी और प्रोटीन का पावरहाउस माना जाता है। पीनट बटर ऐसा टेस्टी और कम्फर्ट देने वाला फूड है कि आप इसे ब्रेड पर लगाओ, चम्मच से खाओ, या स्मूदी में डालो इसका अलग ही मजा है। ये सिर्फ स्वाद ही नहीं, पोषण भी देता है।
पीनट बटर में मैग्नीशियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, फॉस्फोरस जो दांत और हड्डियों को सही रखता है, और जिंक जो हड्डियों की रिपेयर में करने का काम करता है। साथ में विटामिन B6 और प्रोटीन, जो हड्डियों के टिश्यू को बनाए रखने में काफी जरूरी हैं। कैल्शियम भले कम हो, लेकिन बाकी न्यूट्रिएंट्स मिलकर हड्डियों के लिए अच्छा काम करते हैं।
ऐसे में आपके मन में ये सवाल आता होगा कि रोज कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए। दरअसल, रोज 1-2 टेबलस्पून ही काफी है अगर वजन मेंटेन करना है। वजन बढ़ाना है तो 2-3 टेबलस्पून, और वजन घटाना है तो कम मात्रा में, ज्यादा प्रोटीन और कम कैलोरी के साथ लो।
आल्मंड बटर में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन E और फाइबर ज्यादा होता है। यह हड्डियों और दिल दोनों के लिए अच्छा माना जाता है। पीनट बटर में प्रोटीन ज्यादा होता है और दाम भी कम होते हैं। लेकिन दोनों के स्वाद में फर्क होता है। पीनट बटर ज्यादा क्रीमी और स्मूद, जबकि आल्मंड बटर हल्का ग्रेनी और नट्टी होता है।