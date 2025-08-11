11 अगस्त 2025,

लाइफस्टाइल

Healthy snacks: खजूर vs केला, सेहत के लिए कौन है स्मार्ट चॉइस

Healthy snacks:केला और खजूर, दोनों ही हेल्दी स्नैक के पावरहाउस हैं, लेकिन आपके लिए कौन बेहतर है? जानिए कैलोरी, शुगर, फाइबर, वजन घटाने, वर्कआउट, डायबिटीज और दिल की सेहत के लिहाज से किसे चुनना सही रहेगा।

भारत

Dimple Yadav

Aug 11, 2025

Healthy snacks
Healthy snacks (photo- grok ai)

Healthy snacks: जब हल्की-फुल्की भूख हो तो हमारा मन होता है कुछ स्नैक्स खाने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी छोटी भूख के चक्कर में कुछ हैवी खा लेते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन क्या आपने गिल्ट-फ्री स्नैक के बारे में सुना है।

दिन में कभी भी भूख लग सकती है, और ऐसे समय में हेल्दी स्नैकिंग काम आती है, यानी पेट भी भर जाए और सेहत भी बनी रहे। केला और खजूर, दोनों ही ऐसे फल हैं जो हर किसी की डाइट लिस्ट में आसानी से आ जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, कौन ज्यादा हेल्दी है? तो आइए जानते हैं।

कैलोरी का खेल

अगर आप कैलोरी गिनते हैं तो यहां बड़ा फर्क है।

केला: 100 ग्राम में करीब 89 कैलोरी — हल्का और फिटनेस फ्रेंडली।

खजूर: 100 ग्राम में लगभग 180 कैलोरी — ज्यादा एनर्जी, लेकिन ज्यादा कैलोरी भी।

शुगर कंटेंट

केला: 100 ग्राम में करीब 12 ग्राम शुगर — ब्लड शुगर कंट्रोल रखने वालों के लिए बेहतर।

खजूर: 100 ग्राम में लगभग 64 ग्राम शुगर — मीठा ज्यादा, इसलिए शुगर लेवल बढ़ने का खतरा।

अगर आपको शुगर कंट्रोल करनी है तो केला ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है।

वजन और वर्कआउट

यदि आप वजन घटाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए केला बेहतर, क्योंकि इसमें कैलोरी और शुगर दोनों कम हैं। वहीं, बात करें वर्कआउट की ऐसे में आपके लिए दोनों ही अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। दरअसल , खजूर जल्दी एनर्जी देने के लिए बेस्ट होता है, खासकर वर्कआउट से पहले। वहीं, केला धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है। यह वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए बढ़िया।

डायबिटीज और दिल की सेहत

डायबिटीज पेशेंट्स को खजूर से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर बहुत ज्यादा है। केला डायबिटीज वालों के लिए ठीक है, खासकर अगर इसे मूंगफली या अन्य हेल्दी फैट्स के साथ खाया जाए। केला पोटेशियम से भरपूर है, जो दिल की सेहत के लिए अच्छा है। खजूर में आयरन, मैग्नीशियम और फाइबर ज्यादा होते हैं।

कौन है स्मार्ट चॉइस

दोनों ही फल हेल्दी हैं, लेकिन किसे चुनना है ये आपके हेल्थ गोल पर निर्भर करता है। वजन घटाने, शुगर कंट्रोल और हार्ट हेल्थ के लिए केला बेस्ट है। वहीं, जल्दी एनर्जी और ज्यादा फाइबर के लिए खजूर अच्छा ऑप्शन है।

