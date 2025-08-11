Healthy snacks: खजूर vs केला, सेहत के लिए कौन है स्मार्ट चॉइस

यदि आप वजन घटाने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए केला बेहतर, क्योंकि इसमें कैलोरी और शुगर दोनों कम हैं। वहीं, बात करें वर्कआउट की ऐसे में आपके लिए दोनों ही अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। दरअसल , खजूर जल्दी एनर्जी देने के लिए बेस्ट होता है, खासकर वर्कआउट से पहले। वहीं, केला धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज करता है। यह वर्कआउट के बाद रिकवरी के लिए बढ़िया।