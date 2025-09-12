Hindi Diwas 2025 Quotes: “बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न…”, हिंदी दिवस पर ऐसे दें शुभकामनाएं, WhatsApp पर स्टेटस भी लगाएं

Hindi Diwas 2025 Quotes In Hindi: 14 सितम्बर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतवासी खास तरीकों से इस दिन को यादगार बनाते हैं क्योंकि भारत की आत्मा और पहचान कही जाने वाली हिंदी करोड़ों लोगों की मातृभाषा है। यह न केवल हमारी संस्कृतिक विरासत और साहित्यिक धरोहर है, बल्कि हमारी भावनात्मक अभिव्यक्ति का भी माध्यम है।
हिंदी दिवस हर वर्ष हमें यह याद दिलाने का अवसर देता है कि अपनी भाषा को सम्मान देना, उसे अपनाना और आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है और यह हमारे लिए गर्व की बात है।ऐसे में इस खास अवसर पर आप भी साझा करें प्रेरणादायक और सुंदर शुभकामना संदेश, और कहें- "हिंदी है हमारी आन, बान और शान!"
हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, हमारी पहचान है — ये जुड़ाव है दिलों का, और गर्व है हिंदुस्तान का।"
"जब तक सूरज-चाद रहेगा, हिंदी का नाम और काम रहेगा।"
"अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का सबसे सुंदर माध्यम
हमारी हिंदी!"
"हिंदी है भावों की भाषा, संस्कृति की परछाई, और आत्मा की आवाज।"
"जो अपने शब्दों में स्वाभिमान ढूंढते हैं, वे हिंदी बोलते हैं।"
हिंदी है हमारी शान, हिंदी से ही है हिंदुस्तान।
हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!
आओ मिलकर करें हिंदी का सम्मान,
यही है हमारी संस्कृति की जान।
हिंदी दिवस पर शुभकामनाएं!
भाषा नहीं भावों की अभिव्यक्ति है हिंदी,
हर हिंदुस्तानी की शक्ति है हिंदी।
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!
हिंदी को अपनाएं,
राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाएं।
हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई!
हिंदी दिवस पर लें ये संकल्प
हर दिन करें हिंदी का मान और प्रचार।
हिंदी दिवस की मंगलकामनाएं!
हिंदी है जन-जन की बोली,
हिंदी में बसती है हर दिल की टोली।
राष्ट्रभाषा का करें सम्मान,
हिंदी है हमारी पहचान।
हिंदी शब्दों में मिठास है,
संस्कृति की यह प्यास है।
हर दिल की आवाज बने,
ऐसी हिंदी खास है।
हिंदी दिवस है गर्व का पर्व,
आओ बढ़ाएं इसका मान और गर्व।
भाषा नहीं ये भावों की लहर है,
जो दिल से दिल को कहर है।
ना अंग्रेजी से बैर है,
ना उर्दू से इनकार,
पर हिंदी से है सबसे प्यारा प्यार।
हिंदी है आत्मा की भाषा,
हिंदी है राष्ट्र की आशा।
चलो करें इसका आदर-सम्मान,
हिंदी से ही है भारत महान।
हिंदी है हमारी शान,
हिंदी से है देश की पहचान।
हिंदी दिवस की शुभकामनाएं!
ना भूलें अपनी मातृभाषा को,
यही तो है हमारी सबसे बड़ी विरासत।
हिंदी दिवस मुबारक हो!
हिंदी बोलो, हिंदी अपनाओ,
राष्ट्रभाषा का गौरव बढ़ाओ।
हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई!
हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं,
यह हमारी संस्कृति, सम्मान और स्वाभिमान है।
Happy Hindi Diwas!
आज हिंदी दिवस है, गर्व से कहो
हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा।