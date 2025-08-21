Hindu Rituals: भादों में क्यों माना गया पलंग पर सोना वर्जित? जानें जमीन पर सोने का महत्व

Hindu Rituals: हिंदू धर्म में भादों में महीना काफी खास माना गया है। धर्मसिन्धु सहित कई ग्रंथों और पुराणों में इस महीने से जुड़े नियमों और सावधानियों का विस्तार से उल्लेख मिलता है। यह महीना चातुर्मास का हिस्सा होता है, इसलिए इसे पवित्र और तपस्या का काल माना जाता है। मान्यता है कि इस समय अगर व्यक्ति नियमों का पालन करता है तो देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। वहीं, लापरवाही बरतने पर सेहत संबंधी दिक्कतें तो होती ही हैं, साथ ही दरिद्रता और मानसिक अशांति भी जीवन में आ सकती है।