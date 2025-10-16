Hot Vs Cold Water Shower in Winter: सर्दी में सुबह ठंडे पानी से नहाएं या गर्म से, जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं

Hot Vs cold water shower in winter: सर्दी का मौसम शुरू होते ही लोगों की दिनचर्या में कई बदलाव आने लगते हैं। जहां एक तरफ यह मौसम ठंडी हवाओं और गर्म कपड़ों की सुखद अहसास लाता है, वहीं दूसरी ओर सेहत से जुड़ी कुछ परेशानियां भी साथ लाता है। ठंड में सबसे आम सवाल यही होता है कि नहाने के लिए गर्म पानी बेहतर है या ठंडा पानी? कई लोग ठंड के डर से गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ हेल्थ एक्सपर्ट ठंडे पानी से नहाने के भी फायदे बताते हैं। तो आइए जानते हैं विशेषज्ञों की राय के अनुसार सर्दियों में किस तरह का पानी इस्तेमाल करना चाहिए।