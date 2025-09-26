Patrika LogoSwitch to English

जिस Hobosexual डेटिंग ट्रेंड की चर्चा, असल में वो गाली कैसे है, समझिए

Hobosexual Dating Trend: Hobosexual शब्द एक हालिया डेटिंग ट्रेंड के रूप में सामने आया है, लेकिन इसकी गहराई में जाएं तो यह मजाकिया लहजे में कही गई एक गाली जैसी है। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 26, 2025

Hobosexual डेटिंग ट्रेंड! (Image Source: Gemini AI)

What is Hobosexual: समलैंगिक व्यक्ति वह होता है जो वास्तविक स्नेह के बजाए, मुख्य रूप से आर्थिक सहायता या आवास के लिए प्रेम संबंधों का पीछा करता है। वे अपनी जरूरतों के लिए लोगों के दिलों और घरों में अपनी जगह बनाने के लिए जाने जाते हैं। समलैंगिक व्यक्ति आपके निवास, आय और घरेलू काम पर अपना अधिकार समझते हैं।

Hobosexual का मतलब क्या है?

Hobosexual शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, Hobo – मतलब एक बेघर व्यक्ति, अक्सर जो घर या नौकरी नहीं होने के कारण इधर-उधर भटकता है। Sexual – यानी यौन संबंध से जुड़ा। जब इन दोनों को जोड़ा गया, तो Hobosexual उस व्यक्ति को कहा जाने लगा, जो किसी के साथ इसीलिए रिलेशनशिप में आता है क्योंकि उसे रहने के लिए घर चाहिए, यानी ‘घर के बदले प्यार’ या ‘छत के बदले संबंध’।

Hobosexual एक ट्रेंड कैसे बना?

कई सोशल मीडिया पोस्ट्स और मीम्स में लोग बताते हैं कि कुछ पार्टनर्स केवल इसीलिए रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं होता, या वे किराया नहीं दे सकते। इसे मजाक में लिया जाने लगा, और कुछ लोगों ने इसे Hobosexual डेटिंग ट्रेंड का नाम दे दिया। इसके ट्रेंड में आने का मुख्य कारण टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा इस तरह के अवसरवादी लोगों द्वारा शोषण किए जाने के अपने अनुभव साझा करना है। आज, होबोसेक्सुअल वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए रोमांटिक संबंधों में शामिल होता है, और अक्सर ऐसे रिश्ते में दूसरे साथी का शोषण करता है।

क्यों ये एक तरह की गाली है?

गरीबी और बेघर होने का मजाक

  • "Hobo" शब्द अपने आप में बेघर लोगों के लिए अपमानजनक है।
  • जब कोई कहता है कि उसका एक्स पार्टनर एक Hobosexual था, तो वो सीधे-सीधे उसकी वित्तीय स्थिति का मजाक उड़ा रहा होता है।

लालच और यौन संबंधों को जोड़ना

ये शब्द यह इशारा करता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे के लिए यौन संबंध बनाता है, जो कि व्यक्ति की नियत पर हमला करता है।

स्टीरियोटाइप्स को बढ़ावा

यह एक जजमेंटल टैग बन जाता है, जिससे लोग उन लोगों को शर्मिंदा करते हैं जो किसी कारणवश बेघर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

संवेदनशीलता की कमी

जिन लोगों को सच में आर्थिक तंगी या बेघरपन का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह शब्द आघात पहुंचाने वाला है।

