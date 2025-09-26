जिस Hobosexual डेटिंग ट्रेंड की चर्चा, असल में वो गाली कैसे है, समझिए

कई सोशल मीडिया पोस्ट्स और मीम्स में लोग बताते हैं कि कुछ पार्टनर्स केवल इसीलिए रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं होता, या वे किराया नहीं दे सकते। इसे मजाक में लिया जाने लगा, और कुछ लोगों ने इसे Hobosexual डेटिंग ट्रेंड का नाम दे दिया। इसके ट्रेंड में आने का मुख्य कारण टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा इस तरह के अवसरवादी लोगों द्वारा शोषण किए जाने के अपने अनुभव साझा करना है। आज, होबोसेक्सुअल वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए रोमांटिक संबंधों में शामिल होता है, और अक्सर ऐसे रिश्ते में दूसरे साथी का शोषण करता है।