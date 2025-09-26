जिस Hobosexual डेटिंग ट्रेंड की चर्चा, असल में वो गाली कैसे है, समझिए

What is Hobosexual: समलैंगिक व्यक्ति वह होता है जो वास्तविक स्नेह के बजाए, मुख्य रूप से आर्थिक सहायता या आवास के लिए प्रेम संबंधों का पीछा करता है। वे अपनी जरूरतों के लिए लोगों के दिलों और घरों में अपनी जगह बनाने के लिए जाने जाते हैं। समलैंगिक व्यक्ति आपके निवास, आय और घरेलू काम पर अपना अधिकार समझते हैं।
Hobosexual शब्द दो शब्दों को जोड़कर बना है, Hobo – मतलब एक बेघर व्यक्ति, अक्सर जो घर या नौकरी नहीं होने के कारण इधर-उधर भटकता है। Sexual – यानी यौन संबंध से जुड़ा। जब इन दोनों को जोड़ा गया, तो Hobosexual उस व्यक्ति को कहा जाने लगा, जो किसी के साथ इसीलिए रिलेशनशिप में आता है क्योंकि उसे रहने के लिए घर चाहिए, यानी ‘घर के बदले प्यार’ या ‘छत के बदले संबंध’।
कई सोशल मीडिया पोस्ट्स और मीम्स में लोग बताते हैं कि कुछ पार्टनर्स केवल इसीलिए रिलेशनशिप में आते हैं क्योंकि उनके पास घर नहीं होता, या वे किराया नहीं दे सकते। इसे मजाक में लिया जाने लगा, और कुछ लोगों ने इसे Hobosexual डेटिंग ट्रेंड का नाम दे दिया। इसके ट्रेंड में आने का मुख्य कारण टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स द्वारा इस तरह के अवसरवादी लोगों द्वारा शोषण किए जाने के अपने अनुभव साझा करना है। आज, होबोसेक्सुअल वह व्यक्ति है जो व्यक्तिगत लाभ के लिए रोमांटिक संबंधों में शामिल होता है, और अक्सर ऐसे रिश्ते में दूसरे साथी का शोषण करता है।
ये शब्द यह इशारा करता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ फायदे के लिए यौन संबंध बनाता है, जो कि व्यक्ति की नियत पर हमला करता है।
यह एक जजमेंटल टैग बन जाता है, जिससे लोग उन लोगों को शर्मिंदा करते हैं जो किसी कारणवश बेघर हैं या आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
जिन लोगों को सच में आर्थिक तंगी या बेघरपन का सामना करना पड़ता है, उनके लिए यह शब्द आघात पहुंचाने वाला है।