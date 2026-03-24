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दही को खट्टा होने से बचाएंगे दादी-नानी के ये 5 पुराने नुस्खे, हफ्तों तक नहीं बिगड़ेगा स्वाद!

How To Keep Curd From Turning Sour in Summer: आज के इस लेख में आइए जानते हैं कि गर्मियों में दही जल्दी खट्टा क्यों होता है और इसे बचाने के क्या उपाय हैं।

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भारत

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Priyambada yadav

Mar 24, 2026

How To Keep Curd From Turning Sour

How To Keep Curd From Turning Sour | image credit gemini

How To Keep Curd From Turning Sour in Summer: गर्मियों में दही और उससे बनी चीजों का सेवन जितना सुकून देता है, उतना ही परेशान करता है इसका जल्दी खट्टा हो जाना। तापमान बढ़ते ही दही के साथ-साथ उससे बनने वाले पकवानों का स्वाद भी बिगड़ने लगता है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी डेली लाइफ में कुछ छोटी और आसान आदतों को अपनाकर आप दही को लंबे समय तक ताजा और मीठा रख सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में दही जल्दी खट्टा क्यों होता है और इसे बचाने के क्या उपाय हैं।

गर्मी में दही जल्दी खट्टा क्यों होता है? (Why Curd Turns Sour Faster in Summer)


दही जमने की वैज्ञानिक प्रक्रिया पूरी तरह से तापमान पर निर्भर करती है। जब बैक्टीरिया दूध में मौजूद शुगर यानी लैक्टोज के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, तो वे लैक्टिक एसिड (C_3H_6O_3) पैदा करते हैं, जिससे दूध गाढ़ा होकर दही बन जाता है। गर्मियों के दौरान वातावरण का तापमान इन बैक्टीरिया के पनपने के लिए सबसे सही होता है, जिससे फर्मेंटेशन की यह प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है। यही कारण है कि सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में दही न सिर्फ जल्दी जमता है, बल्कि अगर उसे सही समय पर ठंडी जगह न रखा जाए, तो वह बहुत तेजी से खट्टा और तीखा होने लगता है।

सही तापमान और फ्रिज में रखने का तरीका (Ideal Temperature and Refrigeration)


दही के स्वाद को बरकरार रखने का सबसे आसान तरीका उसे जमने के तुरंत बाद ठंडा करना है। कम तापमान बैक्टीरिया की सक्रियता को धीमा कर देता है, जिससे फर्मेंटेशन की गति रुक जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार भी डेयरी उत्पादों को हमेशा स्वच्छ और ठंडी परिस्थितियों में ही स्टोर करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि दही के बर्तन को फ्रिज के दरवाजे के बजाय बीच वाले शेल्फ (Middle Shelf) पर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां का तापमान स्थिर रहता है। इसके अलावा, दही को बार-बार फ्रिज से बाहर निकालने और अंदर रखने से बचें, क्योंकि तापमान में बार-बार होने वाले बदलाव से बैक्टीरिया फिर से सक्रिय हो सकते हैं।

दही रखने के लिए सही बर्तन का चुनाव (Choosing the Right Container for Curd)


अक्सर हम दही को उसी स्टील या प्लास्टिक के बर्तन में छोड़ देते हैं जिसमें उसे जमाया गया होता है, लेकिन बर्तन का चुनाव इसके ताजेपन पर बड़ा असर डालता है। दही स्टोर करने के लिए कांच के बर्तनों के इस्तेमाल करना सबसे सही होता है, क्योंकि कांच किसी भी तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता और ठंडक को लंबे समय तक बरकरार रखता है। इसके साथ ही, दही के बर्तन को हमेशा एयरटाइट ढक्कन से ढंक कर रखना जरूरी है। खुला रहने पर दही फ्रिज में रखी अन्य चीजों की महक सोख सकता है, जिससे उसका प्राकृतिक स्वाद और सुगंध खराब हो सकती है।

दही को ताजा रखने का पारंपरिक देसी नुस्खा (Traditional Trick to Keep Curd Fresh)


दही के बर्तन में सूखे नारियल का एक छोटा टुकड़ा डाल देने से उसके खट्टा होने की रफ्तार धीमी हो जाती है। हालांकि इस पर कोई ठोस वैज्ञानिक शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह घरेलू नुस्खा गर्मियों के महीनों में दही को हल्का और मीठा बनाए रखने में काफी मददगार साबित होता है। यह छोटा सा बदलाव दही के स्वाद को लंबे समय तक स्थिर रखने में मदद कर सकता है।

खट्टी दही को ठीक करने का आसान तरीका (How to Fix Sour Curd Naturally)


अगर तमाम सावधानियों के बाद भी दही थोड़ी खट्टी हो गई है, तो उसे फेंकने की जरूरत नहीं है। इस खट्टेपन को कम करने के लिए आप उसमें थोड़ा ठंडा और पहले से उबला हुआ दूध मिला सकते हैं। ताजा दूध दही के तीखेपन को दबा देता है और उसके स्वाद को फिर से माइल्ड और क्रीमी बना देता है। हालांकि यह तरीका फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन यह दही के स्वाद को इतना बेहतर जरूर बना देता है कि उसे खाने या रायता बनाने के लिए आसानी से इस्तेमाल किया जा सके।

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Published on:

24 Mar 2026 10:50 am

Hindi News / Lifestyle News / दही को खट्टा होने से बचाएंगे दादी-नानी के ये 5 पुराने नुस्खे, हफ्तों तक नहीं बिगड़ेगा स्वाद!

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