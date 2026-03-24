दही को खट्टा होने से बचाएंगे दादी-नानी के ये 5 पुराने नुस्खे, हफ्तों तक नहीं बिगड़ेगा स्वाद!



दही के स्वाद को बरकरार रखने का सबसे आसान तरीका उसे जमने के तुरंत बाद ठंडा करना है। कम तापमान बैक्टीरिया की सक्रियता को धीमा कर देता है, जिससे फर्मेंटेशन की गति रुक जाती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अनुसार भी डेयरी उत्पादों को हमेशा स्वच्छ और ठंडी परिस्थितियों में ही स्टोर करना चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि दही के बर्तन को फ्रिज के दरवाजे के बजाय बीच वाले शेल्फ (Middle Shelf) पर रखना ज्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि वहां का तापमान स्थिर रहता है। इसके अलावा, दही को बार-बार फ्रिज से बाहर निकालने और अंदर रखने से बचें, क्योंकि तापमान में बार-बार होने वाले बदलाव से बैक्टीरिया फिर से सक्रिय हो सकते हैं।