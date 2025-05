How To Keep Kidneys Healthy: किडनी को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए करें ये 5 काम

How To Keep Kidneys Healthy: किडनी को ठीक रखने के लिए जरूरी हैं कुछ आसान आदतों को अपनाना। यहां जानिए 5 ऐसे तरीकों के बारे में जो आपकी किडनी को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं।

May 16, 2025

How To Keep Kidneys Healthy: हमारी किडनी (गुर्दे) शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक हैं। ये शरीर से जहरीले पदार्थ यानि गंदगी निकालने, पानी और मिनरल्स का संतुलन बनाए रखने और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का काम करती हैं। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी, गलत खानपान और कम पानी पीने की आदत के चलते किडनी की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ सकती है।

किडनी (Kidney) को लंबे समय तक स्वस्थ और सही तरीके से काम करने लायक बनाए रखने के लिए आपको डेली रूटिंग में कुछ आदतों में बदलाव करना होगा। आइए जानते हैं उन 5 आसान काम के बारे में जो आपकी किडनी को बीमार होने से बचा सकते हैं। 1. पर्याप्त पानी पीना है सबसे जरूरी दिनभर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीएं। पानी किडनी (Kidney) को साफ रखने में मदद करता है और यूरिन के जरिए शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो किडनी में स्टोन (पथरी) बनने की आशंका बढ़ जाती है। गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है इसलिए इस मौसम में पानी की मात्रा और बढ़ा दें। दिनभर में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीएं। पानी किडनीको साफ रखने में मदद करता है और यूरिन के जरिए शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। अगर आप बहुत कम पानी पीते हैं तो किडनी में स्टोन (पथरी) बनने की आशंका बढ़ जाती है। गर्मियों में पसीना ज्यादा निकलता है इसलिए इस मौसम में पानी की मात्रा और बढ़ा दें। यह भी पढ़ें: Daily Habits Bad For Kidney: किडनी को रखना है स्वस्थ तो अभी छोड़ दें ये 6 नुकसानदायक आदतें 2. नमक और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बनाएं बहुत ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और डिब्बाबंद चीजें आपकी किडनी (Kidney) को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पर दवाब पड़ता है। कोशिश करें कि घर का बना हेल्दी खाना और संतुलित खाना ही खाएं। पैकेट वाला खाना जितना हो सके उतना टालें। बहुत ज्यादा नमक, प्रोसेस्ड फूड और डिब्बाबंद चीजें आपकी किडनीको नुकसान पहुंचा सकती हैं। इनमें सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और किडनी पर दवाब पड़ता है। कोशिश करें कि घर का बना हेल्दी खाना और संतुलित खाना ही खाएं। पैकेट वाला खाना जितना हो सके उतना टालें। 3. ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर नजर रखें डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो दवाएं समय पर लें और नियमित जांच करवाते रहें। योग, वॉक और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि ब्लड शुगर और प्रेशर कंट्रोल में रहे। डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर किडनी खराब होने की सबसे बड़ी वजहों में से हैं। अगर आपको इनमें से कोई समस्या है तो दवाएं समय पर लें और नियमित जांच करवाते रहें। योग, वॉक और हल्की एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें ताकि ब्लड शुगर और प्रेशर कंट्रोल में रहे। 4. दवाओं का अधिक सेवन नहीं करें कुछ लोग छोटी-छोटी तकलीफ में पेनकिलर या कोई भी दवा खुद से ले लेते है लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक दवाएं लेना किडनी को सीधा नुकसान पहुंचाता सकता है। खासकर दर्द निवारक दवाएं (NSAIDs) का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अगर किसी भी दवा का लंबे समय तक सेवन करना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। कुछ लोग छोटी-छोटी तकलीफ में पेनकिलर या कोई भी दवा खुद से ले लेते है लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के लंबे समय तक दवाएं लेना किडनी को सीधा नुकसान पहुंचाता सकता है। खासकर दर्द निवारक दवाएं (NSAIDs) का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है। अगर किसी भी दवा का लंबे समय तक सेवन करना है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। 5. नियमित जांच और हेल्थ चेकअप कराते रहें किडनी की बीमारी शुरुआत में बिना लक्षणों के होती है। जब तक लक्षण सामने आते हैं तब तक किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी होती है। इसलिए साल में एक बार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) जरूर कराएं। खासकर अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की बीमारी रही हो या आपको डायबिटीज, हाई बीपी है तो नियमित जांच बहुत जरूरी है। किडनी की बीमारी शुरुआत में बिना लक्षणों के होती है। जब तक लक्षण सामने आते हैं तब तक किडनी काफी हद तक खराब हो चुकी होती है। इसलिए साल में एक बार ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और किडनी फंक्शन टेस्ट (KFT) जरूर कराएं। खासकर अगर आपके परिवार में किसी को किडनी की बीमारी रही हो या आपको डायबिटीज, हाई बीपी है तो नियमित जांच बहुत जरूरी है।

