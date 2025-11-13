Patrika LogoSwitch to English

How to Use Thermometer: थर्मामीटर से बुखार चेक करते समय ना करें ये गलतियां, डॉक्टर ने बताया सही तरीका

How to Use Thermometer: अक्सर लोग जब बुखार चेक करते हैं तो थर्मामीटर का सही इस्तेमाल नहीं जानते, जिसकी वजह से रीडिंग्स गलत आ जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं, बुखार चेक करते समय थर्मामीटर का सही तरीके से उपयोग कैसे करें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 13, 2025

Health, Lifestyle, thermometer in hindi, how to use thermometer, thermometer using tips, how to check fever from thermometer,

How to check fever from thermometer|फोटो सोर्स –Freepik

How to Use Thermometer: थर्मामीटर से बुखार मापना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। कई बार लोग जल्दबाजी या गलत तरीके से तापमान नापते हैं, जिससे रीडिंग्स गलत आ जाती हैं। सही रिजल्ट पाने के लिए इसका सही उपयोग जानना बेहद जरूरी है। इसी बारे में फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता बताते हैं कि बुखार चेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और थर्मामीटर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपको मिल सके सटीक रीडिंग

कुछ खाने-पीने से पहले रुकें


अगर आपने अभी-अभी बहुत ठंडा या बहुत गर्म कुछ खाया या पिया है, तो तुरंत बुखार चेक न करें। इससे शरीर के तापमान पर असर पड़ता है और गलत रीडिंग मिल सकती है। बेहतर है कि खाने या पीने के कम से कम 15 मिनट बाद ही थर्मामीटर लगाएं।

थर्मामीटर का लेंस रखें साफ

अक्सर थर्मामीटर के सेंसर या लेंस पर धूल, मिट्टी या उंगलियों के निशान जम जाते हैं। इससे तापमान मापने में गलती हो सकती है। इसलिए हर बार इस्तेमाल करने से पहले लेंस को साफ सूती कपड़े या टिश्यू से हल्के हाथों से पोंछ लें।

थर्मामीटर को रखें जीभ के नीचे

कई लोग थर्मामीटर को मुंह में ठीक से नहीं रखते या बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। जबकि सटीक रीडिंग पाने के लिए इसे जीभ के नीचे लगभग 5 मिनट तक स्थिर रखना चाहिए। उसके बाद ही तापमान देखें।

जानें कौन-सा थर्मामीटर सही है

पहले पारा (मर्करी) वाले थर्मामीटर को सबसे सटीक माना जाता था, लेकिन अब इन्हें कम इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इनमें जहरीला तत्व मौजूद होता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर ज्यादा चलन में हैं, जो इस्तेमाल में आसान और सुरक्षित भी हैं।

डिजिटल थर्मामीटर की जांच करते रहें

डिजिटल थर्मामीटर अगर गलती से गिर जाए या उसकी बैटरी कमजोर हो, तो यह गलत तापमान दिखा सकता है। इसलिए बीच-बीच में इसकी बैटरी और काम करने की स्थिति जरूर जांचें।

जीभ को स्थिर रखें

थर्मामीटर मुंह में रखने के बाद जीभ या मुंह ज्यादा हिलाने से तापमान की रीडिंग बिगड़ सकती है। इसलिए इसे मुंह में रखने के बाद न बोलें, न हिलें कुछ मिनट शांति से रहें, ताकि नतीजा सही मिले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

13 Nov 2025 04:24 pm

Published on:

13 Nov 2025 04:21 pm

Hindi News / Lifestyle News / How to Use Thermometer: थर्मामीटर से बुखार चेक करते समय ना करें ये गलतियां, डॉक्टर ने बताया सही तरीका

