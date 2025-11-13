How to Use Thermometer: थर्मामीटर से बुखार चेक करते समय ना करें ये गलतियां, डॉक्टर ने बताया सही तरीका

How to Use Thermometer: थर्मामीटर से बुखार मापना जितना आसान लगता है, उतना होता नहीं। कई बार लोग जल्दबाजी या गलत तरीके से तापमान नापते हैं, जिससे रीडिंग्स गलत आ जाती हैं। सही रिजल्ट पाने के लिए इसका सही उपयोग जानना बेहद जरूरी है। इसी बारे में फिजिशियन डॉ. हिमांशु गुप्ता बताते हैं कि बुखार चेक करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और थर्मामीटर को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें ताकि आपको मिल सके सटीक रीडिंग