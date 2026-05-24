संडे स्पेशल में कुछ मीठा खाने का है मन? तो बनाएं फूड ब्लॉगर की शेयर की हुई ये Instant Mango Rasmalai

How to make Mango Rasmalai at Home: संडे के दिन अक्सर लोगों का मन कुछ स्पेशल बनाकर खाने का होता है, लेकिन इन दिनों पड़ रही गर्मी के चलते घंटों किचन में खड़े होकर खाना बनाने का मन नहीं करता है। ऐसे में अगर आपका भी कुछ ऐसा ही हाल है, तो आप गर्मियों में आसानी से मिलने वाले आम का इस्तेमाल करके इंस्टेंट मैंगो रसमलाई (Instant Mango Rasmalai) बना सकते हैं। फूड ब्लॉगर बिन्नी कालरा द्वारा शेयर की गई यह रेसिपी बनाने में आसान होने के साथ ही खाने में भी बेहद स्वादिष्ट है।