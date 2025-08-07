7 अगस्त 2025,

Jacqueline Fernandez के पोल वर्कआउट से पाएं फिटनेस, जानें इसके 4 कमाल के फायदे

Jacqueline Fernandez Pole Workout : जैकलिन फर्नांडीज अपनी फिटनेस के लिए मशहूर हैं। हाल ही में उन्होंने पोल वर्कआउट का एक वीडियो शेयर किया और लिखा, मुश्किल जरूर है लेकिन मेहनत का फल मिलता है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 07, 2025

Jacqueline Fernandez Pole Workout
Jacqueline Fernandez Pole Workout

Jacqueline Fernandez Pole Workout : बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन जैकलिन फर्नांडीज सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कमाल की फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। जब भी फिटनेस की बात होती है उनका नाम जरूर आता है। जैकलिन की सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज है पोल वर्कआउट, जिसके वीडियोज वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पोल पर अलग-अलग तरह के मुश्किल मूव्स कर रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पूरी ताकत और ट्रेनिंग… बहुत मुश्किल, लेकिन एक बार करने के बाद यह सब सार्थक लगता है।

पोल वर्कआउट सिर्फ एक डांस फॉर्म नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण बॉडी वर्कआउट है जो आपके शरीर को ताकत, लचीलापन और संतुलन देता है। अगर आप जिम जाने से ऊब चुके हैं और कुछ नया और मजेदार ट्राई करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बिल्कुल सही है। चलिए, जानते हैं कि पोल वर्कआउट आपके लिए कितना फायदेमंद हो सकता है।

1. पूरे शरीर को मिलती है मजबूती

    आपने देखा होगा कि पोल वर्कआउट में शरीर का पूरा भार पोल पर होता है। इससे आपकी मांसपेशियां, जैसे कि बाजू, कंधे, पीठ, पेट और पैर, सक्रिय होती हैं और मजबूत बनती हैं। अमेरिका की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह शरीर के सभी हिस्सों को मजबूत करने का एक प्रभावी तरीका है। यह एक तरह से कैलिस्थेनिक्स का हिस्सा है जिसमें आप अपने शरीर के वजन का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज करते हैं।

    2. लचीलापन और संतुलन बढ़ाए

      इस वर्कआउट में आपको अपने शरीर को अलग-अलग दिशाओं में मोड़ना होता है, जिससे आपकी मांसपेशियां स्ट्रेच होती हैं। नियमित अभ्यास से शरीर का लचीलापन बढ़ता है जिससे आपकी गतिशीलता में सुधार होता है और चोट लगने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही पोल पर संतुलन बनाए रखने से आपका बॉडी बैलेंस भी बेहतर होता है जो रोजमर्रा के कामों में भी बहुत मदद करता है।

      3. वजन घटाने में मददगार

        क्या आप जानते हैं कि पोल वर्कआउट से आप अच्छी-खासी कैलोरी जला सकते हैं। यह एक जोरदार कार्डियो वर्कआउट है जो आपके दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप पोल पर तरह-तरह के मूव्स करते हैं, तो आपका शरीर फैट कम करने के लिए कड़ी मेहनत करता है जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है।

        4. मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन

          वर्कआउट सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। पोल वर्कआउट एक बहुत ही मजेदार और चुनौतीपूर्ण एक्टिविटी है। जब आप कोई नया और मुश्किल मूव सफलतापूर्वक कर लेते हैं तो आपको एक खास तरह का कॉन्फिडेंस महसूस होता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में भी मदद करता है, जिससे आप खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं।

          आजकल कई बॉलीवुड सितारे जैसे कि आलिया भट्ट, जैकलिन फर्नांडीज, और कृति सेनन, अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए पोल वर्कआउट को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रही हैं। अगर आप भी अपनी फिटनेस यात्रा में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, तो पोल वर्कआउट एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है।

