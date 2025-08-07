Jacqueline Fernandez के पोल वर्कआउट से पाएं फिटनेस, जानें इसके 4 कमाल के फायदे

Jacqueline Fernandez Pole Workout : बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन जैकलिन फर्नांडीज सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी कमाल की फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। जब भी फिटनेस की बात होती है उनका नाम जरूर आता है। जैकलिन की सबसे पसंदीदा एक्सरसाइज है पोल वर्कआउट, जिसके वीडियोज वो अक्सर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो पोल पर अलग-अलग तरह के मुश्किल मूव्स कर रही हैं। उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पूरी ताकत और ट्रेनिंग… बहुत मुश्किल, लेकिन एक बार करने के बाद यह सब सार्थक लगता है।