Janmashtami 2025 Bhog: सिर्फ माखन-मिश्री ही नहीं, ये 8 भोग से करें भगवान श्रीकृष्ण को प्रसन्न

Janmashtami 2025 Kanhaji Bhog: जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूरे श्रद्धा और आस्था से यह पर्व हिंदू धर्म में मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 16 अगस्त, दिन शनिवार को है। इस दिन भक्तजन लड्डू गोपाल को विविध प्रकार के भोग और प्रसाद अर्पित करते हैं। पारंपरिक रूप से भगवान लड्डू गोपाल को माखन-मिश्री का भोग बहुत पसंद है। इस वजह से जन्माष्टमी वाले दिन बाल श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा आप केसर वाला घेवर, पेड़ा, मखाने की खीर, रबड़ी, मोहनभोग, रसगुल्ला, लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। इस जन्माष्टमी पर अगर आप भी कन्हैया को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो माखन-मिश्री के साथ इन खास 8 भोगों को भी उनके चरणों में अर्पित करें।