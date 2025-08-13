Jeera vs Ajwain water : जीरा पानी या आजवाइन पानी, जानिए दोनों में कौन है ज्यादा बेहतर

Jeera vs Ajwain water : भारतीय रसोई में जीरा और अजवाइन दो ऐसे मसाले हैं जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। इन दोनों के पानी का सेवन पाचन से लेकर वजन घटाने तक कई समस्याओं में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि जीरा पानी या अजवाइन पानी, आखिर कौन है ज्यादा बेहतर? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।
जीरा में फाइबर, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पाचन सुधरता है और पेट की गैस व सूजन में राहत मिलती है।
पाचन में सुधार: जीरा पानी पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है।
वजन कम करने में मदद: यह शरीर में फैट को कम करने में मदद करता है।
ब्लड शुगर कंट्रोल: डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद माना जाता है।
अजवाइन में थाइमॉल नामक कंपाउंड होता है, जो पाचन शक्ति बढ़ाने और पेट दर्द दूर करने में असरदार है।
गैस और अपच से राहत: अजवाइन पानी पेट की गैस और एसिडिटी को जल्दी शांत करता है।
कोल्ड और कफ में फायदा: अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी-खांसी में मदद करते हैं।
वजन घटाने में सहायक: यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है।
अगर आपका मुख्य उद्देश्य पाचन सुधारना और गैस की समस्या दूर करना है, तो अजवाइन पानी ज्यादा फायदेमंद है। वहीं, अगर आप वजन कम करने और ब्लड शुगर कंट्रोल पर फोकस कर रहे हैं, तो जीरा पानी आपके लिए बेहतर विकल्प है। असल में, दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं। आप चाहें तो हफ्ते में 3-4 दिन जीरा पानी और बाकी दिन अजवाइन पानी पी सकते हैं, ताकि दोनों के फायदे मिलें।