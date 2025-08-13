Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Jeera vs Ajwain water : जीरा पानी या आजवाइन पानी, जानिए दोनों में कौन है ज्यादा बेहतर

Jeera vs Ajwain water : जीरा पानी और अजवाइन पानी दोनों ही सेहत सुधारने में फायदेमंद हैं। जानिए इनके अलग-अलग फायदे, कौन-सा पीना बेहतर है और किसे डाइट में शामिल करके आप ज्यादा लाभ पा सकते हैं।

भारत

Dimple Yadav

Aug 13, 2025

Jeera vs Ajwain water
Jeera vs Ajwain water (photo- grok ai)

Jeera vs Ajwain water : भारतीय रसोई में जीरा और अजवाइन दो ऐसे मसाले हैं जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। इन दोनों के पानी का सेवन पाचन से लेकर वजन घटाने तक कई समस्याओं में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि जीरा पानी या अजवाइन पानी, आखिर कौन है ज्यादा बेहतर? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।

जीरा पानी के फायदे

जीरा में फाइबर, आयरन, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। सुबह खाली पेट जीरा पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, पाचन सुधरता है और पेट की गैस व सूजन में राहत मिलती है।

ये भी पढ़ें

Jeera Ajwain Water: सुबह खाली पेट भीगा जीरा और अजवाइन का पानी पीने से मिलते हैं ये 6 जबरदस्त फायदे
लाइफस्टाइल
Jeera Ajwain Water

पाचन में सुधार: जीरा पानी पाचक एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे खाना जल्दी पचता है।

वजन कम करने में मदद: यह शरीर में फैट को कम करने में मदद करता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल: डायबिटीज के मरीजों के लिए भी यह फायदेमंद माना जाता है।

अजवाइन पानी के फायदे

अजवाइन में थाइमॉल नामक कंपाउंड होता है, जो पाचन शक्ति बढ़ाने और पेट दर्द दूर करने में असरदार है।

गैस और अपच से राहत: अजवाइन पानी पेट की गैस और एसिडिटी को जल्दी शांत करता है।

कोल्ड और कफ में फायदा: अजवाइन में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी-खांसी में मदद करते हैं।

वजन घटाने में सहायक: यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है।

दोनों में कौन है बेहतर?

अगर आपका मुख्य उद्देश्य पाचन सुधारना और गैस की समस्या दूर करना है, तो अजवाइन पानी ज्यादा फायदेमंद है। वहीं, अगर आप वजन कम करने और ब्लड शुगर कंट्रोल पर फोकस कर रहे हैं, तो जीरा पानी आपके लिए बेहतर विकल्प है। असल में, दोनों ही अपने-अपने तरीके से फायदेमंद हैं। आप चाहें तो हफ्ते में 3-4 दिन जीरा पानी और बाकी दिन अजवाइन पानी पी सकते हैं, ताकि दोनों के फायदे मिलें।

ये भी पढ़ें

Jeera Saunf Ajwain Water: रोज सुबह खाली पेट जीरा, सौंफ और अजवाइन पानी पीने के 5 बड़े फायदे
लाइफस्टाइल
Cumin Fennel Celery Herbal Water Benefits फोटो सोर्स – Freepik

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Aug 2025 03:11 pm

Hindi News / Lifestyle News / Jeera vs Ajwain water : जीरा पानी या आजवाइन पानी, जानिए दोनों में कौन है ज्यादा बेहतर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.