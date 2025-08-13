Jeera vs Ajwain water : जीरा पानी या आजवाइन पानी, जानिए दोनों में कौन है ज्यादा बेहतर

Jeera vs Ajwain water : भारतीय रसोई में जीरा और अजवाइन दो ऐसे मसाले हैं जो सिर्फ खाने का स्वाद ही नहीं बढ़ाते, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद साबित होते हैं। इन दोनों के पानी का सेवन पाचन से लेकर वजन घटाने तक कई समस्याओं में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि जीरा पानी या अजवाइन पानी, आखिर कौन है ज्यादा बेहतर? तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब।