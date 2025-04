Drinking Water In Silver Glass: कंगना रनौत पीती हैं चांदी के गिलास में पानी, एक्सपर्ट से जानें इसके जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ

कंगना रनौत क्यों चांदी के गिलास में पीती हैं पानी हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान हाल ही में एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान कंगना रनौत ने अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल से जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उन्हें आयुर्वेद में गहरा विश्वास है और वे अपनी दिनचर्या में कई आयुर्वेदिक आदतों को अपनाती हैं। कंगना ने कहा कि उनकी शरीर की प्रकृति पित्त दोष वाली है, और ऐसे में उन्हें ऐसे उपाय अपनाने होते हैं जो शरीर की गर्मी को संतुलित रख सकें।

उन्होंने बताया कि यह चांदी का गिलास (Silver Glass) उन्हें उनकी मौसी ने उपहार में दिया था और तब से उन्होंने इसमें पानी पीना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आयुर्वेद में चांदी के बर्तनों को स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी माना गया है। खासतौर पर, चांदी के बर्तन में रखा पानी पीने से शरीर में कई सकारात्मक परिवर्तन आते हैं।

आयुर्वेद के अनुसार (According to ayurveda) WHO और आयुर्वेद के अनुसार, तांबा, मिट्टी और चांदी जैसी धातुएं शरीर के लिए लाभकारी होती हैं। इन्हीं में से एक चांदी भी है, जिसे शीतल और रोगनाशक गुणों वाला माना जाता है। चांदी के गिलास में रखा पानी पीने से शरीर में गर्मी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यह कई प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करने में मददगार होता है।

चांदी के गिलास में पानी पीने के फायदे- एक्सपर्ट (Benefits of drinking water in a silver glass) प्राचीन काल से ही चांदी को एक अत्यंत शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक धातु के रूप में माना गया है। आयुर्वेद में भी इसका विशेष स्थान है। चांदी के बर्तनों का उपयोग सिर्फ राजघरानों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम लोग भी इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाते थे ताकि वे स्वस्थ रह सकें। आज भी बहुत से लोग चांदी के गिलास में पानी पीना पसंद करते हैं, और इसके पीछे छिपे हैं कई जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ। प्राचीन काल से ही चांदी को एक अत्यंत शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक धातु के रूप में माना गया है। आयुर्वेद में भी इसका विशेष स्थान है। चांदी के बर्तनों का उपयोग सिर्फ राजघरानों तक सीमित नहीं था, बल्कि आम लोग भी इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाते थे ताकि वे स्वस्थ रह सकें। आज भी बहुत से लोग चांदी के गिलास में पानी पीना पसंद करते हैं, और इसके पीछे छिपे हैं कई जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ।

त्वचा को देता है निखार

चांदी में मौजूद शीतलता और शुद्धता के गुण त्वचा के लिए भी फायदेमंद होते हैं। नियमित रूप से चांदी के गिलास में रखा पानी पीने से त्वचा पर प्राकृतिक चमक आती है और वह अधिक स्वस्थ नजर आती है।

तनाव और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है

चांदी की धातु में मानसिक शांति देने की क्षमता होती है। इसका ठंडक देने वाला गुण दिमाग को शांत करता है और तनाव को कम करने में सहायक होता है। साथ ही, यह हृदय को स्वस्थ रखने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी मदद करता है।

चांदी के गिलास का सही उपयोग कैसे करें (How to use silver glasses correctly) -रोज सुबह खाली पेट चांदी के गिलास में रखा पानी पीना सबसे अधिक फायदेमंद माना जाता है।

-बेहतर प्रभाव के लिए रातभर चांदी के गिलास में पानी रखकर सुबह पिएं।

-गिलास को रोजाना अच्छे से साफ करें ताकि उसमें बैक्टीरिया या गंदगी न रहे।

बच्चों और बुजुर्गों को चांदी के गिलास में पानी पीने की सलाह (Children and elderly are advised to drink water in a silver glass) बच्चों और बुजुर्गों को भी चांदी के गिलास में पानी पीने की सलाह दी जाती है क्योंकि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें अंदर से मजबूत बनाता है।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।