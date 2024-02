जानिए, भारत की महिलाओं की हाइट क्या है, किस देश की महिला सबसे लंबी

Indian Women Height: दुनिया में सबसे लम्बी महिलाएं लाटविया की हैं। लाटविया ने ब्रिटेन, यूएस को भी कहीं पीछे छोड़ दिया है। इस बाल्टिक राज्य में 1996 में जन्म लेने वाली महिलाओं की लंबाई औसतन 169.80 सेमी यानि लगभग 5 फीट 7 इंच होती है। इस लिस्ट में ब्रिटेन और यूएस की महिलाओं का नाम टॉप 20 तक में नहीं है। वहीं भारत की महिलाओं की हाइट - इंडिया - 152.59cm है।

know the height of indian women tallest height from which country