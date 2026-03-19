Kokum Sharbat Recipe: बिना गैस जलाए बनाएं ये रिफ्रेशिंग जूस, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे लोग

How to Make Kokum Juice at Home (source: freepik)
Kokum Sharbat Recipe: दोपहर की चिलचिलाती धूप में फ्रिज का ठंडा पानी भी प्यास नहीं बुझा पाता और साथ ही नुकसान भी करता है। इसलिए बाहर के केमिकल वाले कोल्ड ड्रिंक पीकर हम अपना पेट और खराब कर लेते हैं। लेकिन कई फल ऐसे होते हैं जो न सिर्फ शरीर को AC जैसी ठंडक देते हैं, बल्कि बढ़ते वजन और खराब पाचन को भी ठीक कर देते हैं। उसमें से एक होता है कोकम।इसका खट्टा-मीठा शरबत गर्मी में लू से बचाता है और आपके पेट को अंदर से ठंडा रखता है। चलिए जानते हैं इसे बनाने का सबसे आसान तरीका।
कोकम एक ऐसा फल है जो ज्यादातर हमारे देश के समुद्री इलाकों जैसे गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण में मिलता है। इसे सुखाकर गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसे पेट का डॉक्टर माना गया है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अगर गर्मी में आपको खट्टी डकारें आती हैं, सीने में एसिडिटी होती है या हाथ-पैरों के तलवों में जलन महसूस होती है, तो कोकम का शरबत आपके लिए रामबाण इलाज है। इसका चटपटा और खट्टा-मीठा स्वाद इतना मजेदार होता है कि बच्चे हों या बड़े, इसे पीते ही सबको तुरंत ताजगी और शरीर को जबरदस्त ठंडक मिलती है।
सबसे पहले सूखे कोकम को साफ पानी से एक बार धो लें। अब इसे आधा कप गुनगुने पानी में 15-20 मिनट के लिए डाल दें। पानी का रंग गहरा लाल हो जाएगा। जब कोकम फूल जाए, तो उसे हाथ से अच्छे से मसल लें ताकि उसका पूरा रस निकल आए। इस लाल पानी को एक जग में छान लें और छिलके अलग कर दें। अब इसमें ठंडा पानी डालें। ऊपर से पिसा हुआ जीरा, काला नमक और गुड़ डालकर चम्मच से घोल लें। ऊपर से पुदीने की पत्तियां तोड़कर डालें और बर्फ डालकर मजे से पिएं।
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