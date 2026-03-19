Kokum Sharbat Recipe: बिना गैस जलाए बनाएं ये रिफ्रेशिंग जूस, स्वाद ऐसा कि बार-बार मांगेंगे लोग

कोकम एक ऐसा फल है जो ज्यादातर हमारे देश के समुद्री इलाकों जैसे गोवा और महाराष्ट्र के कोंकण में मिलता है। इसे सुखाकर गहरे लाल रंग की पंखुड़ियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इसे पेट का डॉक्टर माना गया है क्योंकि इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। अगर गर्मी में आपको खट्टी डकारें आती हैं, सीने में एसिडिटी होती है या हाथ-पैरों के तलवों में जलन महसूस होती है, तो कोकम का शरबत आपके लिए रामबाण इलाज है। इसका चटपटा और खट्टा-मीठा स्वाद इतना मजेदार होता है कि बच्चे हों या बड़े, इसे पीते ही सबको तुरंत ताजगी और शरीर को जबरदस्त ठंडक मिलती है।