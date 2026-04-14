Kottankulangara Devi Temple: केरल का वो मंदिर जहां बिना ‘सोलह श्रृंगार’ किए पुरुषों की एंट्री है नामुमकिन

Kottankulangara Devi Temple: केरल अपनी एक से बढ़कर एक खूबसूरत टूरिस्ट जगहों की वजह से जाना जाता है, लेकिन बेहद कम लोग जानते हैं कि यहां एक ऐसा मंदिर छिपा है जो अपनी अलग परंपरा के लिए पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना रहता है। आमतौर पर मंदिरों में ड्रेस कोड को लेकर सख्त नियम होते हैं, लेकिन कोट्टनकुलंगरा देवी मंदिर की कहानी कुछ अलग ही है। यहां श्रद्धा का पैमाना सादगी नहीं, बल्कि पूरा सोलह श्रृंगार है। आपको जानकर हैरानी होती है कि एक पुरुष को मंदिर की दहलीज पार करने के लिए अपना जेंडर भूलकर पूरी तरह एक महिला का रूप धारण करना पड़ता है। आइए आज के इस लेख में केरल के कोल्लम जिले के चावरा (Chavara) कस्बे में स्थित कोट्टनकुलंगरा देवी मंदिर के बारे में जानते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर देवी भगवती को समर्पित है और अपनी अनूठी परंपरा, विशेष रूप से चमयाविलक्कू उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें पुरुष महिलाओं के कपड़े पहनकर पूजा करते हैं।