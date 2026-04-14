Godrej Industries का 13 बिलियन डॉलर का साम्राज्य, जानिए नए चेयरमैन Pirojsha Godrej की संपत्ति कितनी?

पीरोजशा ने साल 2004 में गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपनी मेहनत से इस कंपनी को देश के कोने-कोने में फैला दिया। साल 2010 में कंपनी का IPO लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और 2012 में वह कंपनी के CEO बने। उनके काम करने के तरीके की वजह से ही आज गोदरेज प्रॉपर्टीज भारत की सबसे तेजी से बढ़ती रियल एस्टेट कंपनियों में गिनी जाती है। वह सिर्फ मुनाफे के बारे में नहीं बल्कि पर्यावरण के बारे में भी सोचते हैं और उन्होंने ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट को काफी बढ़ावा दिया है।