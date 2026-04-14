Anaya Bangar After Surgery : जेंडर सर्जरी के बाद अनाया बांगर को ये बीमारी, बताया- ऑपरेशन के एक माह बाद क्या बदला

अगर आप अनाया के लेटेस्ट वीडियो को देखें तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। साथ ही सर्जरी के बाद जो लक्षण दिख रहे हैं वो भी सही हैं। अनाया ने ये भी बताया है कि वो करीब 6 माह के भीतर फिट हो सकती हैं। इसके बाद सामान्य लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी।