Anaya Bangar After Surgery : जेंडर सर्जरी के बाद अनाया बांगर को ये बीमारी, बताया- ऑपरेशन के एक माह बाद क्या बदला

अनाया बांगर की फाइल फोटो | Credit- Anaya Bangar/ Instagram
Anaya Bangar After Surgery : पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी अनाया बांगर की वैजिनोप्लास्टी (Vaginoplasty surgery) यानी जेंडर अफर्मिंग सर्जरी (gender-affirming surgery) सफल रही। करीब एक माह के बाद मुंबई आने पर अनाया ने अपना अनुभव शेयर किया। उनको भयंकर यूटीआई (UTI) से गुजरना पड़ा। इसके अलावा भी कई बदलाव हुए।
अनाया ने वीडियो शेयर कर कहा कि मैं अब मुंबई आ गई हूं। आपके साथ अपने एक माह का अनुभव शेयर कर रही हूं। मुझे क्रेजी कर देने वाला यूटीआई से गुजरना पड़ा। मतलब कि अनाया को भयंकर दर्द वाला पेशाब में इंफेक्शन हो गया था।
अगर आप अनाया के लेटेस्ट वीडियो को देखें तो उनके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही है। साथ ही सर्जरी के बाद जो लक्षण दिख रहे हैं वो भी सही हैं। अनाया ने ये भी बताया है कि वो करीब 6 माह के भीतर फिट हो सकती हैं। इसके बाद सामान्य लाइफ को एंजॉय कर पाएंगी।
अनाया ने बताया था कि सर्जरी के पहले से ही लिक्वीड डाइट ले रही हूं। डॉक्टरों की टीम ने उनके लिए हेल्दी डाइट की लिस्ट तैयार की थी। इस डाइट को वो करीब छह माह तक फॉलो करेंगी। अभी मुंबई आने के बाद भी पोस्ट सर्जरी वाली डाइट ही ले रही हैं।
अनाया ने इंस्टाग्राम वीडियो में सर्जी से पहले बताया था कि वो वाकई सर्जरी को लेकर एक्साइटेड हैं। हालांकि, हल्का डर भी है। उन्होंने अपने मिक्स एक्सपीरियंस को वीडियो के जरिए फैंस को बयां किया था।
अनाया ने पहले भी डॉ. चेट्टासक (Dr. Chettasak) और उनकी पूरी टीम पर भरोसा जताया। जिनकी टीम ने बैंकॉक के इंटरनेशनल हॉस्पिटल में सर्जरी की गई। सर्जरी होने पर अनाया के माता-पिता भी वहां गए थे।
डॉ. अखिलेश शर्मा (प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और लेजर सर्जन) के अनुसार, "ये वजाइना से जुड़ी सर्जरी है। ये ना केवल लिंग बदले के लिए बल्कि, जब योनि में किसी कारण से खुलने में, स्किन टाइटनेस, कलर या बनावट को लेकर दिक्कत होती है तो इसकी जरूरत होती है। कई ट्रांसजेंडर्स भी इस तरह की सर्जरी कराते हैं।"
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