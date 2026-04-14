Lipstick Shades: गलत लिपस्टिक शेड बिगाड़ सकता है आपका पूरा लुक! जानें किस ड्रेस के साथ कौन सा शेड रहेगा बेस्ट

Dress Ke Sath Lipstick Matching Guide: अक्सर कहीं जाते समय मेकअप और कपड़ों की पूरी तैयारी करने के बाद जब लास्ट में लिपस्टिक लगानी होती है, तो सबसे ज्यादा महिलाएं कन्फ्यूज हो जाती हैं कि वे कौन से रंग की लिपस्टिक लगाएं। और हो भी क्यों ना, एक लिपस्टिक शेड गलत होने की वजह से पूरा लुक खराब हो जाता है। ऐसे में अगर आप भी कहीं जाने से पहले तीन से चार शेड्स की लिपस्टिक लगाकर देखती हैं कि आप पर कौन सा अच्छा लगेगा, तो इससे टाइम वेस्ट होने के साथ ही बार-बार लिपस्टिक को लगाने और हटाने की वजह से लिप्स की स्किन भी खराब होने लगती है। तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके काम आ सकती है। आज की इस स्टोरी में हम कौन से रंग के कपड़ों के साथ कौन से रंग की लिपस्टिक अच्छी लगती है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आइडिया लेकर आप तैयार हो सकती हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।