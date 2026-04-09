अलमारी में बेकार पड़ी पुरानी साड़ियों से बनाएं ‘Designer Kurti’, देखें 5 सबसे बेस्ट डिजाइन

Purani Saree Se Kurti Design: गर्मियों के आते ही बाजार में कुर्तियों की मांग काफी बढ़ जाती है और बढ़े भी क्यों ना, कॉलेज और ऑफिस जाने वाली लड़कियों से लेकर घर पर रहने वाली महिलाओं तक, सभी इन्हें पहनना पसंद करती हैं। ये देखने में स्टाइलिश लगने के साथ ही पहनने में भी बहुत आरामदायक होती हैं। ऐसे में अगर आपके पास या आपकी मम्मी के पास ऐसी पुरानी साड़ियां हैं जिन्हें फेंकने का मन नहीं करता या जो बस अलमारी में बंद पड़ी हैं, तो आप उनसे आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कूल और स्टाइलिश कुर्तियां बनवा सकती हैं। आइए, आज के इस लेख में हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले 5 लेटेस्ट कुर्ती डिजाइन्स के बारे में जानते हैं, जिनसे आइडिया लेकर आप मास्टर जी या बुटीक से अपनी पुरानी साड़ी की कुर्ती बनवा सकती हैं।