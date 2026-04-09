अलमारी में बेकार पड़ी पुरानी साड़ियों से बनाएं ‘Designer Kurti’, देखें 5 सबसे बेस्ट डिजाइन

Kurti Design: image credit gemini
Purani Saree Se Kurti Design: गर्मियों के आते ही बाजार में कुर्तियों की मांग काफी बढ़ जाती है और बढ़े भी क्यों ना, कॉलेज और ऑफिस जाने वाली लड़कियों से लेकर घर पर रहने वाली महिलाओं तक, सभी इन्हें पहनना पसंद करती हैं। ये देखने में स्टाइलिश लगने के साथ ही पहनने में भी बहुत आरामदायक होती हैं। ऐसे में अगर आपके पास या आपकी मम्मी के पास ऐसी पुरानी साड़ियां हैं जिन्हें फेंकने का मन नहीं करता या जो बस अलमारी में बंद पड़ी हैं, तो आप उनसे आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली कूल और स्टाइलिश कुर्तियां बनवा सकती हैं। आइए, आज के इस लेख में हम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले 5 लेटेस्ट कुर्ती डिजाइन्स के बारे में जानते हैं, जिनसे आइडिया लेकर आप मास्टर जी या बुटीक से अपनी पुरानी साड़ी की कुर्ती बनवा सकती हैं।
अगर आपके पास कोई ऐसी साड़ी है जिसका बॉर्डर बहुत चौड़ा या सुंदर है, तो पेपलम स्टाइल बेस्ट रहेगा। इसमें कमर तक फिटिंग होती है और नीचे झालर जैसा घेरा होता है। आप साड़ी के भारी बॉर्डर को कुर्ती के नीचे के घेरे या स्लीव्स पर लगवा सकती हैं। यह कुर्ती धोती पैंट या शरारा के साथ बहुत जचती है।
अंगरखा स्टाइल कुर्ती काफी रॉयल और ट्रेडिशनल लुक देती है। इसमें कपड़ा एक-दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है और साइड में डोरी बांधी जाती है। अगर आपकी साड़ी सिल्क या बांधनी प्रिंट की है, तो अंगरखा डिजाइन उस पर बहुत निखर कर आएगा। इसे आप जींस के साथ पहनकर एक शानदार इंडो-वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकती हैं।
ए-लाइन शॉर्ट कुर्ती का डिजाइन सबसे कंफर्टेबल और एवरग्रीन माना जाता है। यह ऊपर से फिटेड होती है और नीचे की तरफ हल्की फैलती जाती है। अगर आपकी साड़ी सूती (Cotton) है या उस पर छोटे-छोटे प्रिंट्स हैं, तो आप उसे डेली वियर के लिए ए-लाइन कुर्ती में बदल सकती हैं। इसे ऑफिस या कॉलेज पहनकर जाना काफी आसान और स्टाइलिश रहता है।
हाई-लो कुर्ती आगे से छोटी और पीछे से थोड़ी लंबी होती है। अगर आपके पास कोई शिफॉन या जॉर्जेट की हल्की साड़ी है, तो उसका इस्तेमाल इस डिजाइन के लिए जरूर करें, क्योंकि इसमें कपड़े का बहाव (Fall) बहुत अच्छा दिखता है। यह डिजाइन आपको काफी यंग और मॉडर्न लुक देता है।
अगर आप साड़ी से कुछ ऐसा बनाना चाहती हैं जो जींस या पैंट्स पर टॉप की तरह लगे, तो ट्यूनिक स्टाइल चुनें। इसमें आप लूज फिटिंग और कफ वाली स्लीव्स रख सकती हैं। प्रिंटेड साड़ियों के लिए यह डिजाइन एकदम परफेक्ट है। इसे आप नेकलाइन पर कुछ बटन्स या हल्की एम्ब्रॉयडरी करवाकर और भी खास बना सकती हैं।
नोट: साड़ी से कुर्ती बनवाते समय उसके पल्लू का इस्तेमाल फ्रंट पैनल या स्लीव्स पर करें। ऐसा करने से कुर्ती एकदम महंगी और डिजाइनर लगती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य