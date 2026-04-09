बिना नौकरी छोड़े अपना साइड बिजनेस कैसे शुरू करें? यहां है स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

Job Layoff Backup Plan Tips: आज के समय में नौकरीपेशा लोगों को सबसे बड़ी टेंशन यह रहती है कि वे घर और ऑफिस के कामों के बीच अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। भागदौड़ भरी लाइफ में लोग अपनी पसंद का काम नहीं कर पाते। इसी के साथ, आए दिन होने वाले लेऑफ यानी छंटनी की वजह से मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर आप भी इसी तरह की असुरक्षा या समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमारा आज का यह लेख आपके काम आ सकता है। आज के इस लेख में हम ऐसी 5 बातें बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो करके आप अपने शौक को पूरा करने के साथ ही साइड इनकम का जरिया भी बना सकते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से।